B. Bystrica začne na ľade Wolfsburgu, skupinu zakončí doma s Tapparou

Na snímke hráči HC'05 iClinic Banská Bystrica oslavujú zisk historicky prvého majstrovského titulu po piatom zápase finále play off hokejovej Tipsport ligy HC'05 iClinic Banská Bystrica - HK Nitra 22. apríla 2017 v Banskej Bystrici.

Zloženie základných skupín hokejovej Ligy majstrov 2017/18:



A-skupina: Tappara Tampere, Red Bull Salzburg, Grizzlys Wolfsburg, HC '05 iClinic Banská Bystrica

B-skupina: Kometa Brno, KalPa Kuopio, Malmö Redhawks, Stavanger Oilers

C-skupina: Viedeň Capitals, EV Zug, JYP Jyväskylä, Neman Grodno

D-skupina: HV71 Jönköping, Adler Mannheim, HC Oceláři Třinec, Esbjerg Energy

E-skupina: Växjö Lakers, HC Bílí Tygři Liberec, HC Davos, Cardiff Devils

F-skupina: SC Bern, TPS Turku, Mountfield Hradec Králové, Nottingham Panthers

G-skupina: Red Bull Mníchov, Brynäs IF, IFK Helsinki, Comarch Cracovia Krakov

H-skupina: Frölunda Göteborg, Zürich Lions, KAC Klagenfurt, Gap Rapaces



Program zápasov HC '05 iClinic Banská Bystrica v A-skupine:



piatok 25. augusta: Grizzlys Wolfsburg – Banská Bystrica (18.00)

nedeľa 27. augusta: Red Bull Salzburg – Banská Bystrica (19.30)

piatok 1. septembra: Banská Bystrica – Grizzlys Wolfsburg (18.00)

nedeľa 3. septembra: Banská Bystrica – Red Bull Salzburg (14.00)

streda 4. októbra: Tappara Tampere – Banská Bystrica (18.00)

streda 11. októbra: Banská Bystrica – Tappara Tampere (18.00)

/časy sú v SELČ/

Banská Bystrica 29. mája (TASR) - Hokejisti úradujúceho slovenského šampióna HC '05 iClinic Banská Bystrica začnú svoje účinkovanie v A-skupine Ligy majstrov 2017/2018 v piatok 25. augusta na ľade nemeckého klubu Grizzlys Wolfsburg. Základnú fázu zakončia v stredu 11. októbra domácim súbojom s účastníkom fínskej Liigy Tapparou Tampere.Zápasový itinerár zverejnili v pondelok na oficiálnom webe LM. Skupinová fáza odštartuje vo štvrtok 24. augusta prvými deviatimi stretnutiami, obhajca Frölunda narazí na úvod na bývalého šampióna ZSC Lions Zürich.Bystričania sa v základnej skupine stretnú okrem Wolfsburgu a Tappary Tampere aj s rakúskym Red Bull Salzburg, pričom s každým súperom odohrajú dva zápasy (jeden doma, jeden vonku). Na základe nového formátu postúpia do play off dva najlepšie tímy z každej skupiny, následná vyraďovacia časť sa bude hrať klasickým "pavúkovým" systémom. V play off sa bude hrať na dva víťazné zápasy, v prípade nerozhodného skóre určí postupujúceho v druhom súboji predĺženie. Finále sa uskutoční 6. februára 2018.Vlani mal slovenský hokej v LM dvoch zástupcov - Košice a Nitru, obaja stroskotali v šestnásťfinále. Nitra hladko prehrala s Vítkovicami (0:7 v, 0:5 d), Košice vyradil švajčiarsky Fribourg (1:1 d, 1:4 v). Vo finále triumfovala Frölunda nad Spartou Praha 4:3 po predĺžení.