B. Eichengreen: Euro prežije, koniec eurozóny by bol príliš nákladný

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 13. februára (TASR) - Euro je opäť pod paľbou kritiky. Nemecko a Medzinárodný menový fond (MMF) sa sporia o pomoci Aténam a možnom odpustení časti dlhu. Veľmi zreteľne sa vyjadril Ted Malloch, pravdepodobne nový americký veľvyslanec pri EÚ. Myslí si, že euro skrachuje a Grécko by malo podľa neho opustiť eurozónu ako prvé.Kritika eura zo západného brehu Atlantiku nie je nová. Americkí ekonómovia Joseph Stiglitz či Paul Krugman v minulosti kritizovali spoločnú menu neustále a tvrdo. Zosnulý Milton Friedman predpovedal, že euro svoju prvú veľkú krízu neprežije.Medzi Američanmi je výnimkou len menový expert, profesor Kalifornskej univerzity v Berkeley Barry Eichengreen. Euro podporil v komentári, ktorý publikovala minulý týždeň agentúra Bloomberg.napísal.Prirodzene, menová únia má konštrukčné problémy. Európska banková únia sa doteraz nedokončila. Popri Európskej centrálnej banke (ECB) nestojí ministerstvo financií EÚ. Stále chýba aj celoeurópske poistenie vkladov.Napriek tomu podľa Eichengreena existujú dva dôvody, prečo stávka proti euru nemôže vyjsť. Poukazuje na to, že rozpustenie eurozóny, respektíve jej opustenie, by bolo oveľa drahšie a zložitejší, než sa všeobecne predpokladá. Tí, ktorí predpovedajú alebo dokonca navrhujú jej zrušenie, podceňujú technické ťažkosti pri opätovnom zavádzaní národných mien.Na dosiahnutie zámeru by v nijakom prípade nestačila krátkodobá kontrola pohybu kapitálu. Ak by bola oživená drachma, masívne by stratila na hodnote. S tým by nasledoval odliv kapitálu z Juhu na Sever. To by viedlo k silnému zhodnoteniu novej D-marky. Mohlo by nasledovať zruinovanie nemeckého vývozu.Okrem toho sa po výrokoch prezidenta Trumpa o NATO stáva EÚ pre Európu podstatne dôležitejšia než kedykoľvek v minulosti. Euro preto prežije, myslí si Eichengreen.