B. Eliáš a M. Iman vystavujú sklárske objekty a abstraktné obrazy

Bratislava 16. mája (TASR) – Pod názvom Nehľadaj, nachádzaj je v bratislavskej Savoy Gallery sprístupnená výstava tvorby dvoch autorov, českého sochára Bohumila Eliáša a slovenského maliara Martina Imana.Objekty pražského rodáka Eliáša (1980) sú z taveného skla (Krajina, Dotyky, Krídlo), lepeného skla a kovu (Šedá jaskyňa, Strážca), maľovaného a lepeného skla (Žltá stavba), maľovaného a taveného skla (Brána), taveného optického skla a kameňa (Ľadová kráľovná) aj vytvorené kombinovanou technikou (Architekt).Podľa kurátorky výstavy Márie Horváthovej Eliáš je vyznávačom čistých objemov bez zaťažujúcich detailov, ale táto strohosť len zdôrazňuje veľkorysé línie jeho tavených plastík. Uprednostňuje geometriu tvarov, ale pripúšťa i zdanlivo náhodné zásahy do uzavretých objemov, čo dielam dodáva nádych jemnej poetiky. Jeho sklenené plastiky zaujmú diváka čírosťou ušľachtilého materiálu, rozmanitosťou štruktúr zatavených v sklenej hmote, iskrivosťou a hrou svetla i tajomnou drsnosťou matných a zvrásnených povrchov.Martin Iman (1969) sa dlhoročne venoval fotografovaniu a po roku 2014 aj maľbe a kresbe. Vystavené obrazy Myšlienky starca, Abstraktná príroda, Výsmech pre jednu pusu, séria Ink Energy a ďalšie sú z minulého a tohto roka vytvorené technikou akrylu kombinovanou s tušom, uhľom a kolážou.hodnotí obrazy Horváthová.Jeho diela boli súčasťou interiéru Slovenského pavilónu na EXPO 2015 v Miláne a v roku 2017 bol zaradený do zoznamu autorov prvej globálnej burzy s umením ARSTAQ. Po pôsobení v Prahe teraz býva a tvorí v Bratislave.Výstava potrvá do 16. júna.