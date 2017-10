B. Johnson odmieta obavy občanov EÚ z brexitu

Britský minister zahraničných vecí Boris Johnson. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 27. októbra (TASR) - Je "nemysliteľné", aby boli občania Európskej únie žijúci v Británii po brexite poslaní preč, alebo aby stratili svoje práva. Vyhlásil to britský minister zahraničných vecí Boris Johnson počas piatkovej návštevy Portugalska. Informovala o tom agentúra AP.Johnson tak reagoval na otázky novinárov k téme práv občanov EÚ, ktorá má kľúčový význam v rokovaniach o brexite. Uviedol, že "si nevie predstaviť okolnosti, za akých by požiadali 400.000 Portugalcov alebo milión Poliakov žijúcich v Británii, aby odišli, alebo za akých by došlo k oslabeniu ich práv".Portugalský minister zahraničných vecí Augusto Santos Silva vyhlásil, že majú s Britániou "jeden alebo dva body, ktoré by mali vyriešiť" v súvislosti s právami občanov po brexite. Ďalej dodal, že britský návrh na registráciu občanov EÚ žijúcich v Británii je podľa Portugalska "zbytočný". Britskí predstavitelia ubezpečujú, že celý registračný proces bude jednoduchý.