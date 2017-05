B.KOLLÁR: Hlasovanie za vyvlastňovací zákon je odkaz výpalníkom štátu

Na snímke predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár počas tlačovej konferencie po skončení programovej konferencie hnutia na tému Politická a makroekonomická analýza a konkrétne politické a makroekonomické kroky hnutia, 20. mája 2017 v Bratislave. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 20. mája (TASR) – Hnutie Sme rodina podporilo novelu takzvaného vyvlastňovacieho zákona, pretože chcelo šetriť peniaze daňových poplatníkov. Podporu zákona súčasne považuje za signál výpalníkom štátu, že ich praktiky skončili. Na dnešnej tlačovej konferencii pri príležitosti programovej konferencie hnutia v Bratislave to vyhlásil jeho predseda Boris Kollár.povedal Kollár.Podľa neho je neprijateľné, aby niekto v situácii, keď je podpísaných 99 percent zmlúv o odkúpení pozemkov pod diaľnice za približne 12 eur za štvorcový meter pozemku, žiadal sumu 120 eur za štvorcový meter.vyhlásil predseda hnutia. Dodal, že je nemysliteľné, aby jeden znalecký posudok za to isté uvádzal v jednom prípade 12 eur a druhom 120 za štvorcový meter. Vyjadril presvedčenie, že budú konať aj orgány činné v trestnom konaní.Kollár je presvedčený, že svojím postojom hnutie šetrí peniaze daňových poplatníkov. Ak by štát vyplatil 120 eur za štvorcový meter niektorým vlastníkom, ostatní by sa mohli súdiť so štátom s rovnakým nárokom. "doplnil predseda Sme rodina.Novelu zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest parlament po prvý raz schválil v utorok 16. mája. Tú prezident SR Andrej Kiska 18. mája vetoval. Parlament vzápätí jeho veto prelomil a novelu vyvlastňovacieho zákona definitívne prijal.