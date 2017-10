B. KOLLÁR: Hnutie Sme rodina bude bojovať za potravinovú bezpečnosť SR

Boris Kollár. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 23. októbra (TASR) - Opozičné hnutie Sme rodina bude bojovať za potravinovú bezpečnosť SR. Uviedol to na pondelkovom brífingu hnutia Sme rodina jeho líder Boris Kollár za účasti predsedu Ovocinárskej únie SR Mariána Vargu.podčiarkol Kollár. Kým začiatkom deväťdesiatych rokov sa podľa Kollára napríklad všetky doma spotrebované jablká vyprodukovali v SR, v roku 2004 sa už približne tretina jabĺk doviezla zo zahraničia.informoval. To podľa neho zbytočne zvyšuje záporné saldo SR v zahraničnom obchode s agrokomoditami.Hnutie preto vyzýva šéfku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja (MPRV) SR Gabrielu Matečnú (nominantka SNS) na systémové opatrenia v ovocinárstve.zdôraznil Kollár.Matečná by podľa výzvy hnutia mala prijať opatrenia na stabilizáciu produkcie ovocia v SR na úroveň sebestačnosti. Do konca októbra 2017 by mala tiež zverejniť výzvy na odškodnenie pestovateľov ovocia, minimálne na úrovni už zverejnených výziev v ČR a Poľsku. Od Matečnej Sme rodina požaduje tiež predloženie koncepcie pestovania ovocia na území SR, s dôrazom na regionálny rozvoj a stabilitu zamestnanosti v regiónoch postihnutých úpadkom poľnohospodárstva.Hnutie Sme rodina na podporu sebestačnosti SR v oblasti ovocinárstva navrhuje vytvoriť garančný fond. Ten by mal podporiť súčasných producentov pri rozširovaní produkčných plôch ovocia. Produkčné sady by sa mali rozšíriť o asi 5000 hektárov. Podporiť by sa mali aj investície na ochranu ovocinárskej produkcie, najmä na zavlažovanie a protimrazovú ochranu. Hnutie navrhuje tiež prijať legislatívu umožňujúcu výhodnejšie zamestnávať sezónnych pracovníkov, treba najmä výrazne znížiť odvody. Bolo by potrebné podporiť aj vznik rodinných podnikov, najmä v oblasti pestovania mäkkého ovocia (jahody, maliny). Hnutie žiada tiež podporu investícií do výstavby skladovacích kapacít ovocia, a to pre aspoň 50.000 ton.Podľa Vargu má Slovensko takmer ideálne podmienky na pestovanie ovocia.poznamenal. Bohužiaľ výmery ovocných sadov v SR každoročne výrazne klesajú. Ďalším významným problémom sektora ovocinárstva je podľa neho v porovnaní aj so západným zahraničím vysoké daňovo-odvodové zaťaženie sezónnej pracovnej sily.