B. KOLLÁR: Po ďalších voľbách už budeme chcieť aj ministerstvá

Predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. januára (TASR) - Ak bude hnutie Sme rodina po ďalších voľbách vyjednávať o vstupe do koalície, bude už mať záujem aj o konkrétne ministerstvá. TASR to v bilančnom rozhovore potvrdil jeho líder Boris Kollár s tým, že ich obsadí výlučne tvrdými odborníkmi.Pred poslednými voľbami, ale aj po nich, prišlo Sme rodina s netradičným postojom, že podporí stredopravú pravicovú vládu, ale členom koalície nebude, ministerstvá nechce a za svoje hlasy žiada podporu pre svoje základné programové tézy. "" povedal Kollár.Na margo výčitiek, že by si v hnutí Sme rodina úspechy koalície privlastňovali, ale od neúspechov či káuz vlády by sa dištancovali, Kollár odvetil, že práve tu je odpoveď na jeho postoj. "" zdôraznil.V prípade, že by takáto vláda zlyhala, tak by podľa Kollára zlyhala exekutíva a nie poslanci Sme rodina v parlamente. "" vysvetlil.Po ďalších voľbách však postoj zmení a ako prípadný člen koalície chce na rezorty, ktoré Sme rodina pripadnú, posielať výlučne zdatných ľudí. "dodal Kollár.