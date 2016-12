B. KOLLÁR: Politici nevedia situáciu zmeniť, ja som muž činu

Podnikateľ Boris Kollár, archívna snímka Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 29. decembra (TASR) - Niektoré veci nesmerujú tam, kam by mali, situácia je katastrofálna a politici situáciu nevedia zmeniť. V bilančnom rozhovore pre TASR takto vysvetlil vstup do politiky líder hnutia Sme rodina Boris Kollár s tým, že on je muž činu." priznal Kollár.Na otázku, v čom presne vidí situáciu ako katastrofálnu, odvetil, že každá zo štandardných politických strán má za sebou nejakého oligarchu. "" zdôraznil.Kollár vidí v politike kopec špiny. "" myslí si.Líder Sme rodina priznáva, že pred vstupom do politiky si myslel, že toto sú tí zlí, a toto sú tí dobrí. "" povedal.Kollár tiež tvrdí, že napriek nepriaznivým predvolebným prieskumom vedel, že sa do parlamentu dostane. "" konštatoval.Volebný výsledok Sme rodina na úrovni 6,62 percenta však označil za prekvapenie. "" dodal Kollár.