B. Kollár: Prípad Filipínca je zlyhaním viacerých zložiek

Bratislava 3. júna – Prípad Filipínca, ktorý podľahol zraneniam po útoku mladého útočníka po tom, ako v centre hlavného mesta obraňoval dvojicu obťažovaných žien a priebeh doterajšieho vyšetrovania celého prípadu, je zlyhanie bezpečnostných zložiek a okresnej prokuratúry. V diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 to uviedol poslanec Národnej rady (NR) SR a predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár."Zlyhávajú zložky na nižších úrovniach," myslí si Kollár. Útok na slušného človeka označil za ohavný čin, adekvátny politickej situácii v krajine. "Treba riešiť človeka, ktorý to spáchal," zdôraznil Kollár s tým, že prípad nemožno spájať s imigračnou politikou. Je presvedčený, že nie je prípustné, aby sa takéto niečo dialo, aj keby bol človek "zelený" a chránil ženu.Prípad odsúdil aj predseda poslaneckého klubu SNS Tibor Bernaťák. Označil ho za ohavný čin, pričom páchateľ musí byť tvrdo potrestaný. Zároveň sa bude pýtať, prečo sa prvý prokurátor nestotožnil s návrhom vyšetrovateľa na vzatie útočníka do väzby. Súhlasí s ním aj podpredseda NR SR Andrej Hrnčiar (Most-Híd), ktorý v tejto súvislosti hovorí o hanbe. Verí, že po prebratí prípadu Generálnou prokuratúrou SR naberie vyšetrovanie rýchlejší spád a páchateľ bude potrestaný.Predseda strany Spolu Miroslav Beblavý zdôrazňuje, že systém na Slovensku si žiada rekonštrukciu. Je podľa neho choré, aby sme v centre mesta nevedeli zabezpečiť základnú bezpečnosť. Poukazuje zároveň na to, že na Slovensku je špeciálne, že prípady sa riešia až pod tlakom médií, pričom sa nereaguje aj na tie, o ktorých napríklad médiá nevedia alebo nemajú dostatočné kapacity.