B. Kollár: Sme rodina predstaví svojho prezidentského kandidáta

Na snímke poslanec NR SR Boris Kollár (Sme Rodina) . Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 15. mája (TASR) - Hnutie Sme rodina by mala koncom mája predstaviť svojho prezidentského kandidáta. Pre TASR to uviedol predseda Boris Kollár po tom, čo prezidenta SR Andrej Kiska oznámil, že nebude kandidovať v budúcoročných prezidentských voľbách.Kiskovo vyjadrenie podľa Kollára potvrdilo kuloárne informácie, ktoré sa už medzi politikmi šírili. Prezident podľa Kollára zrejme podporí vybraný politický subjekt, alebo sa na ňom bude priamo zúčastňovať.Hlava štátu svoje rozhodnutie opiera o viaceré okolnosti. Ako vyplýva z jeho vyjadrení, z politiky sa úplne stiahnuť neplánuje. Politický zápas, ktorý začal svojím vstupom do politiky, nepovažuje za skončený. Chce premýšľať, ako najlepšie využiť autoritu a dôveru veľkej časti verejnosti. Chce prispieť k začiatku novej politickej éry na Slovensku.Prezidentské voľby budú na jar 2019. Parlamentné politické strany Smer-SD, SNS, Most-Híd, SaS, OĽaNO a Sme rodina ešte stále nepredstavili svojich prezidentských kandidátov. O menách väčšina diskutuje, niektoré už rozhodli a kandidáta predstavia čoskoro.Záujem o palác už prejavili Radovan Znášik, bezpečnostný analytik Juraj Zábojník a politický analytik a pedagóg Eduard Chmelár. Predbežný záujem mal deklarovať aj sudca Najvyššieho súdu SR Štefan Harabin. O post sa hlásil aj finančník Imrich Béreš, ale z jeho vyjadrení vyplýva, že napokon zrejme kandidovať nebude.