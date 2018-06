B. Kollár tvrdí, že Sme rodina nemá s M. Lučanským problém

Na snímke nový prezident Policajného zboru SR Milan Lučanský. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 3. júna (TASR) – S novým policajným prezidentom Milanom Lučanským hnutie Sme rodina nemá problém. Uviedol to v diskusnej relácii televízie TA3 V politike líder hnutia Boris Kollár. Podľa neho táto voľba by mohla upokojiť situáciu.povedal Kollár. V súčasnosti je podľa neho taká situácia, že aj keby nominovali na túto funkciuKollár je presvedčený, že za Lučanským nestojí oligarcha a "vyhlásil.Líder hnutia si nemyslí, že sa situácia na Slovensku upokojila. Tvrdí, že po protestoch nastala v krajine skepsa a ešte sa to prejaví.povedal Kollár.V diskusnej relácii sa vyjadril aj k téme prezidentského kandidáta.povedal Kollár. Podľa predsedu hnutia Sme rodina ich prezidentského kandidáta Milana Krajniaka nebudú prioritne voliť voliči strany Smer-SD, aj keď podľa neho ich môže zaujať.povedal.Kollár poznamenal, že rozhodnutie Krajniaka prišlo až po oznámení súčasného prezidenta Andreja Kisku nekandidovať.povedal. Zároveň dodal, že ak sa Kiska dostane do politiky, bude mať trikrát menej času, ako ho má teraz.dodal s tým, že si vie predstaviť prípadnú spoluprácu s prezidentovou stranou.