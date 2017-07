B. Netanjahu: Dom Araba, ktorý dobodal troch Židov, bude zbúraný

Benjamin Netanjahu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Jeruzalem 23. júla (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu dnes uviedol, že dom palestínskeho útočníka, ktorý v piatok dobodal na smrť troch členov izraelskej rodiny, bude okamžite zbúraný. Informuje o tom agentúra AP.Predseda vlády na pravidelnom nedeľnom zasadaní svojho kabinetu dodal, že Izrael zakročí aj proti tým, ktorí podnecujú k vražde a velebia ju.Izrael opakovane obviňuje palestínsku samosprávu, že vo verejných prejavoch palestínskych predstaviteľov toleruje protiizraelské poburovanie, a sľúbil, že proti tomu zakročí. Netanjahu nazval útočníka "zvieraťom", ktoré bolo nahuckané proti Židom.V piatok večer vnikol do predjordánskej osady Halamiš cez bezpečnostné oplotenie 19-ročný Palestínčan Umar Ábid a v jednom dome prekvapil pri šabatovej večeri židovskú rodinu.Na smrť tam dopichal 70-ročného Josefa Salomona a jeho dve dospelé deti, 46-ročnú Chaju a 36-ročného Elada. Útočníka nakoniec postrelil sused obetí, ktorý do ich domu pribehol, keď začul hlasitý krik, sumarizuje spravodajský server The Times of Israel.Židovský štát po tomto útoku posilnil svoje jednotky na západnom brehu Jordánu a uviedol ich do stavu zvýšenej bojovej pohotovosti. Útok sa stal práve v deň, keď došlo k jedným z najhorších izraelsko-palestínskych násilných zrážok za posledných niekoľko rokov. Tieto násilnosti boli výsledkom napätia ohľadne najspornejšieho posvätného miesta vo Svätej zemi, Chrámovej hory.