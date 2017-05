B. Ondruš: Minimálna mzda by mala tvoriť 60 percent priemernej mzdy

Na snímke štátny tajomník ministerstva práce, socianych vecí a rodiny SR Branislav Ondruš počas slávnostného otvorenia Duálnej akadémie a začatia školského roka 2016/2017 na Súkromnej strednej odbornej škole automobilovej na ulici Jána Jonáša v Bratislave – Devínskej Novej Vsi 7. septembra 2016. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 7. mája (TASR) – Minimálna mzda by mala tvoriť 60 % priemernej mzdy a Slovensko sa k tejto hranici postupne približuje. V dnešnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 to uviedol štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Branislav Ondruš (Smer-SD). Podľa šéfa opozičnej SaS a europoslanca Richarda Sulíka mzdy vyrieši trh bez zásahov vlády.Ondruš poukázal na medzinárodný záväzok v podobe Európskej sociálnej charty, podľa ktorej by minimálna mzda mala predstavovať 60 % priemernej mzdy v hospodárstve. Na Slovensku pritom len mierne presahuje 50 %. Na budúci rok by sa mala podľa návrhu sociálnych demokratov priblížiť k sume 500 eur mesačne a v roku 2019 ju prekročiť.priblížil.Sulík reagoval, že žiadna krajina EÚ nemá minimálnu mzdu na úrovni 60 % a je presvedčený, že ak takýto záväzok existuje, je zlý a treba od neho odstúpiť. Zároveň upozornil, že na minimálnu mzdu je naviazaných množstvo iných veličín, napríklad exekučné konanie či odmeny obecných poslancov.povedal.Dodal, že reálne mzdy rastú niekoľko rokov po sebe o 3 až 4 %.zdôraznil predseda SaS.Ondruš argumentoval, že nízke mzdy vyháňajú ľudí z konkrétnych sektorov, ako je cestovný ruch alebo poľnohospodárstvo.pýtal sa.odpovedal Sulík.Podľa štátneho tajomníka rezortu práce za Most-Híd Ivana Švejnu sa minimálna mzda dvíhala za každej vlády a otázka je len o koľko. Označil ju za politickú kategóriu.myslí si.Predseda hnutia Sme rodina a poslanec Národnej rady SR Boris Kollár sa domnieva, že vo zvyšovaní miezd podnikateľom bránia regulácie a rozhodnutia štátu, napríklad vysoké ceny energií.tvrdí.