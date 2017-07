B. ONDRUŠ: Slovenské opatrovateľky fungujú v Rakúsku ako živnostníčky

Na snímke zľava štátny tajomník ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR Branislav Ondruš a zástupkyňa slovenských opatrovateliek v Rakúsku Zuzana Tanzer počas tlačovej konferencie po rokovaní o problematika zamestnávania slovenských opatrovateliek v Rakúsku prostredníctvom agentúr. V Bratislave 11. júla 2017. Foto: TASR - Dano Veselský Foto: TASR - Dano Veselský

Bratislava 11. júla (TASR) - Opatrovateľky zo Slovenska fungujú v Rakúsku ako rakúske živnostníčky. Uviedol to dnes na brífingu štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR Branislav Ondruš po stretnutí so zástupkyňami slovenských opatrovateliek v Rakúsku. Rokovali o problémoch opatrovateliek zo Slovenska v Rakúsku v súvislosti so sprostredkovateľskými agentúrami.zdôraznil Ondruš na adresu záujemkýň o opatrovanie zo SR. Mnohé slovenské záujemkyne o opatrovanie v Rakúskej republike si podľa neho totiž myslia, že sú zamestnankyne agentúr, ktoré povinnosti voči všetkým úradom vyriešia za ne.Situáciu sa MPSVR a zástupkyne opatrovateliek pokúsia zlepšiť informačnou kampaňou.priblížil Ondruš. So zástupkyňami opatrovateliek sa podľa neho na MPSVR dohodli, že do dvoch týždňov vzájomne pripravia tzv. základnú informáciu, ktorá by mala varovať ženy pred nepoctivými sprostredkovateľskými agentúrami.Text tzv. základnej informácie pre budúce opatrovateľky bude podľa Ondruša zverejnený na webe MPSVR, ako aj webe ústredia práce. Bude zverejnený tiež v médiách, ako aj rozširovaný v obciach a mestách cez Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS).Cez internetovú stránku MPSVR a ústredia práce podľa Ondruša budú môcť záujemkyne o opatrovanie v Rakúsku získať v slovenskom jazyku informácie Rakúskej obchodnej komory o podmienkach opatrovania v Rakúsku.upozornil.V Rakúsku sa podľa Ondruša často stáva, že záujemkyne o opatrovanie podpíšu agentúram tzv. generálne splnomocnenie, čím sa stávajú podľa neho takmer nesvojprávnymi.doplnil.Nekalé praktiky slovenských agentúr sprostredkujúcich opatrovateľskú prácu v Rakúsku (a v inom zahraničí)sa rezort práce podľa Ondruša pokúsi riešiť legislatívnym návrhom na sprísnenie živnostenského zákona v SR.dodal Ondruš.