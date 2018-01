B. Ondruš: Zamestnávanie cudzincov na Slovensku by malo byť drahšie

Na snímke štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR Branislav Ondruš. Foto: TASR/Dano Veselský Foto: TASR/Dano Veselský

Bratislava 27. januára (TASR) – Zamestnávanie cudzincov na Slovensku je potrebné zdražiť, aby neboli výhodnejší ako slovenskí pracovníci. Myslí si to štátny tajomník ministerstva práce Branislav Ondruš (Smer-SD) s tým, že vláda už pracuje na príslušných opatreniach.zdôraznil v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy. Ľudia zo zahraničia sú totiž v súčasnosti často ochotní nastúpiť do práce aj za minimálnu mzdu a platiť si z nej všetky životné náklady. Po novom bude musieť zamestnávateľ okrem mzdy zabezpečiť takémuto pracovníkovi napríklad aj bývanie.vysvetlil Ondruš.Podľa opozičného poslanca Milana Krajniaka (Sme rodina) však vláda zanedbala problém cudzincov na slovenskom pracovnom trhu a ich nárast za posledné roky označil za obrovský.tvrdí Krajniak.Poukázal pritom na štatistiky, podľa ktorých bol v minulom roku rast miezd na Slovensku najpomalší z okolitých krajín. Platy na Slovensku sú tak oproti výkonnosti ekonomiky podľa neho podhodnotené.argumentoval opozičný poslanec.reagoval Ondruš. Z celkovo 50.000 cudzincov, ktorí na Slovensku pracujú, je podľa neho len 9000 občanov tretích krajín s udeleným pracovným povolením. Väčšinu zahraničných pracovníkov tvoria občania členských krajín EÚ, ktorí žiadne povolenie nepotrebujú, pripomenul.Podľa Krajniaka nie je ani tak problém, keď si firma nájde cudzinca na trvalý pracovný pomer. Problémom je podľa neho skôr agentúrne zamestnávanie, cez ktoré sa obchádzajú štandardné pracovné podmienky.doplnil.Ondruš pripomenul, že regulácia pracovných agentúr sa sprísnila už pred niekoľkými rokmi. Niektorí sprostredkovatelia si však medzitým našli nový biznis model, keď firmám oficiálne nedodávajú zamestnancov, ale len svoje služby. Aj na to však myslí zákon, ktorý hovorí o spoločnej zodpovednosti objednávateľa a dodávateľa za prípadnú nelegálnu prácu.dodal štátny tajomník.