B. Ondruš: Zatváranie detských jaslí nehrozí, ako tvrdí J. Mihál

Na archívnej snímke Branislav Ondruš. Foto: Tablet.tv Foto: Tablet.tv

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 15. októbra (TASR) - Novela jasličkového zákona nespôsobí poskytovateľom týchto služieb problémy. Naopak, počet registrovaných jaslí by mal rásť. Uviedol to štátny tajomník rezortu práce Branislav Ondruš v dnešnej diskusnej relácii TA3 V Politike.Ondruš tak reagoval na kritiku opozičného poslanca Jozefa Mihála (nezaradený). Ten označil novelu zákona, ktorá má vstúpiť do platnosti od 1. januára budúceho roka, za zle pripravenú. Podľa neho totiž samotné samosprávy nevedia, čo majú žiadať od zariadení, ktoré sa chcú registrovať.uviedol Mihál. Registračné povinnosti, ktoré majú tieto zariadenia voči vyšším územným celkom (VÚC) sú podľa neho nastavené tak nešťastne, že samotné VÚC nevedia, čo majú od zariadení pri registrácii žiadať." poznamenal Mihál.Štátny tajomník ale tieto tvrdenia odmieta. Upozornil na to, že zariadenia mali problémy v tom, že samosprávy žiadali od nich nové kolaudačné rozhodnutia. Toto ale ministerstvo práce podľa slov Ondruša vyriešilo.priblížil Ondruš. Ministerstvo malo s predstaviteľmi samosprávnych krajov stretnutie, dostali aj list, kde im bolo vysvetlené, ako majú pri registráciách zariadení postupovať.dodal Ondruš.