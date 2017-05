B. Škripek bude predsedom Európskeho kresťanského politického hnutia

Na archívnej snímke Branislav Škripek. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 24. mája (TASR) - Slovenský europoslanec Branislav Škripek (OĽaNO-NOVA) bol v utorok (23. 5.) večer zvolený za riadneho predsedu Európskeho kresťanského politického hnutia (ECPM). Rozhodlo sa o tom na dvojdňovom zasadnutí ECPM, ktoré Škripek dočasne viedol od decembra 2016. Stal sa tak prvým Slovákom, ktorý vedie európskych kresťanov.Škripek získal vo voľbách počas valného zhromaždenia ECPM absolútnu väčšinu platných hlasov. Stal sa tak tretím predsedom a svojej funkcie sa ujal dňom zvolenia.povedal v prejave. Škripek za hlavnú príčinu tohto trendu považuje to, že demokratické kresťanské politické strany prestali odrážať hodnoty evanjelia.povedal v ďakovnej reči.Novozvolení členovia predsedníctva sa na čele so Škripekom zaoberali aj súčasnými problémami Európy.povedal. Hnutie považuje za dobré riešenie pre budúce usporiadanie EÚ konfederáciu so silným postavením národných štátov. Za dôležité tiež pokladá nastolenie mieru na Blízkom východe a dobré usporiadanie tejto oblasti tak, aby jej obyvatelia nemali dôvod utekať zo svojho domova. Ďalej ponúka komplexný pohľad na prolife politiku, kde sa zasadzuje za ochranu života od počatia po prirodzenú smrť s dôrazom na paliatívnu starostlivosť.Škripek je presvedčený, že v čase krízy to boli vždy kresťania, ktorí priniesli nové pohľady na aktuálne problémy a prinášali riešenia.dodal.ECPM ma v súčasnosti šesť členov z radov europoslancov a viac ako 50 členov z národných parlamentov.