B. Sobotka: Čakám diskusiu, čo môžeme urobiť pre lepšiu pozíciu ČSSD

Bohuslav Sobotka, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 14. júna (TASR) - Český premiér Bohuslav Sobotka sa bude na dnešnom stretnutí najužšieho vedenia sociálnych demokratov radiť, či má zostať v čele ČSSD alebo skončiť. V druhom prípade by vedenie strany prenechal podpredsedovi Milanovi Chovancovi a pozíciu volebného lídra ministrovi zahraničných vecí Lubomírovi Zaorálkovi.povedal dnes premiér serveru iDNES.cz. "Budeme hovoriť o celkovej kondícii, v ktorej je sociálna demokracia štyri mesiace pred voľbami do Poslaneckej snemovne".Sobotka očakáva "pomerne hlbokú a zásadnú diskusiu o tom, čo všetko môžeme urobiť pre to, aby sme zlepšili pozíciu sociálnej demokracie pred parlamentnými voľbami".Špičky ČSSD sa stretnú popoludní po rokovaní vlády v sídle strany, ktorým je Lidový dům.Už niekoľko dní sa špekuluje o tom, že Sobotka, ktorého navyše trápia osobné rodinné problémy, prenechá post šéfa strany štatutárnemu podpredsedovi, ministrovi vnútra Chovancovi, a hlavnou postavou volebnej kampane bude šéf diplomacie Zaorálek, ktorý mal najväčší úspech na jarnom zjazde ČSSD.Sociálna demokracia mieni "horúcu časť" svojej kampane spustiť v sobotu v Prahe predstavením volebného programu, preto chce mať dovtedy jasno v tom, kto ho bude voličom "predávať" ako hlavná tvár ČSSD, píše iDNES.cz.Podľa jedného z najnovších prieskumov má však ČSSD podporu len desať percent voličov a na boj o víťazstvo vo voľbách môže takmer zabudnúť.