B. Szydlová: Rozhodnutie ohľadne relokácie neovplyvní postoj Poľska

Na snímke poľská premiérka Beata Szydlová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Varšava 6. septembra (TASR) - Poľská vláda nezmení svoj postoj proti prijímaniu migrantov na základe povinných kvót EÚ, a to i napriek dnešnému rozhodnutiu Súdneho dvora Európskej únie, ktorý zamietol žaloby Slovenska a Maďarska proti tomuto mechanizmu. Vyhlásila to poľská premiérka Beata Szydlová, ktorú citovali agentúry DPA a AP.Szydlová na zamietnutie uvedených žalôb reagovala slovami, že takýto verdikt očakávala, Poľsko však naďalej nebude preberať nijakých migrantov v rámci predmetného mechanizmu prerozdeľovania.upozornila premiérka.Prijímanie migrantov na základe povinných kvót EÚ doteraz Varšava odmietala z "bezpečnostných dôvodov". Prerozdelenie žiadateľov o azyl, ktorí sa nachádzajú v Grécku a Taliansku, pritom v príslušnom hlasovaní Rady EÚ podporila i predošlá poľská vláda, pripomína agentúra DPA.Na zasadnutí ministrov vnútra v septembri 2015 Česko, Maďarsko, Rumunsko a Slovensko hlasovali proti prijatiu tohto rozhodnutia, zatiaľ čo Fínsko sa hlasovania zdržalo. Následne vlády Slovenska a Maďarska podali žalobu a vyzvali Súdny dvor EÚ, aby rozhodnutie o relokačnom mechanizme zrušil. Do súdneho konania vstúpilo v jeho priebehu aj Poľsko ako vedľajší účastník na podporu predkladateľov žaloby.