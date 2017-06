B. Yildirim: Turecko chce pokračovať v rozhovoroch o členstve v EÚ

Turecký premiér Binali Yildirim. Ankara, 13. júna 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Istanbul 13. júna (TASR) - Turecký premiér Binali Yildirim dnes povedal, že jeho krajina chce pokračovať v prístupových rozhovoroch s Európskou úniou." uviedol Yildirim na tlačovej konferencii s bulharským partnerom Bojkom Borisovom.Ankara a EÚ dosiahli v roku 2016 readmisnú dohodu s cieľom zastaviť prílev migrantov do Európy, a to výmenou za bezvízový styk a finančné príspevky na starostlivosť o vyše tri milióny utečencov v Turecku.," povedal Yildirim podľa agentúry AP s tým, že cestovanie tureckých občanov do Únie bez víz a spätné prijímanie osôb by "" mali vstúpiť do platnosti súčasne.Tureckí predstavitelia pohrozili tento rok zrušením uvedenej dohody, keď viacero európskych krajín odmietlo povoliť tureckým politikom viesť na ich území kampaň pred tureckým referendom o zmenách v ústave.