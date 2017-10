B. Zala: V4 nenadobudla stredoeurópsky integračný rozmer

Boris Zala Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 22. októbra (TASR) – Vyšehradská štvorka (V4) nenadobudla žiaden stredoeurópsky integračný rozmer. Je to jednoducho len stretávanie sa premiérov a občas prezidentov, kde sa hľadajú spoločné kroky a keď sa nájdu, tak vtedy je to víťazstvo. V nedeľňajšej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 to povedal europoslanec Boris Zala (S&D) s tým, že má na V4 dlhodobo negatívny názor.V tejto skupine podľa Zalu každý štát hrá svoju geopolitickú hru a sleduje vlastné záujmy. V4 sa podľa europoslanca nikdy nepokúsila prekročiť to, čo jej členov rozdeľuje a nájsť spoločný program napríklad v hlbšej integrácii regiónov.skonštatoval.Poslanec Európskeho parlamentu Ivan Štefanec (KDH, EĽS) vníma pokles vplyvu V4 pre situáciu v Poľsku a Maďarsku. Podľa neho už táto skupina nie je to, čo bývala pred dvoma či štyrmi rokmi.povedal.Zaujímavé podľa neho bude sledovať, ako sa po parlamentných voľbách zachová Andrej Babiš vo vzťahu k V4.podotkol Štefanec.Podpredseda zahraničného parlamentného výboru a zároveň podpredseda SNS Jaroslav Paška uviedol, že v rámci V4 je Slovensko v súčasnosti vnímané ako hovorca a bojuje za skupinu tam, kde ostatní členovia strácajú. Podľa Pašku musíme mať aj z hľadiska bezpečnosti dobré vzťahy s okolitými krajinami a podporovať aj ich rozvoj.povedal.