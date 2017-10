Babie leto za nami a ľudia hundrú: Je zima ako v Rusku

"Je tu zima ako v Rusku!" začula som vo veľmi skorých ranných hodinách na autobusovej stanici. Áno, babie leto je, zdá sa, definitívne za nami a je pravdou, že sa ochladilo, no od tej spomínanej "zimy ako v Rusku" to má ešte veľmi ďaleko.



Napadlo by vám, odkiaľ také prirovnanie pochádza?



Ak vám kdesi v hlave behá čosi, čo ste zachytili ešte v školských laviciach na hodinách dejepisu, idete na to veľmi správne.



Šťastie praje pripraveným alebo ako sa Napoleon prepočítal

Napoleon Bonaparte.

V roku 1812 podnikol Napoleon Bonaparte ťaženie do Ruska. Bol na vrchole svojich síl, mal pod kontrolou celú Európu a chýbalo mu podmaniť si už len Rusko. Vtedy ešte ani netušil, že ho jeho ambícia pripraví nielen o armádu, ale i o celé impérium.Viac ako pol milióna mužov a 175 tisíc koní posiela Napoleon do Ruska. V tej dobe to bola obrovská a skvele pripravená armáda. Prevyšovala počet ruských bojovníkov v pomere 3:1. Napoleon v tom čase ani netuší, že v prepočte len jeden z 22 vojakov sa vráti z bojového poľa naspäť. Ruská armáda sa ale miesto bojov stiahne a tá francúzska sa rozhodne ju prenasledovať. Nechá sa vlákať do vnútrozemia, kde sprvoti čelí vysokým teplotám, ktoré tu v lete môžu dosiahnuť aj 38 stupňov C. V zime môžu klesnúť pokojne aj na - 32 stupňov C.Extrémne výkyvy počasia v tomto podnebí sú spôsobené veľkou vzdialenosťou od oceánu. Najprv teda francúzski vojaci čelia horúčavám, ktoré ich vyčerpávajú. Navyše, Rusi nenechajú nič na náhodu a vypaľujú zem. A sú to tiež domáci, ktorí napokon vypália celú Moskvu, aby sa francúzska armáda nemohla dostať ku zdroju potravín.

To ale Napoleonova armáda ešte ani netuší, že sa zo Sibíri blíži ozajstná ruská zima. Na jednom z najchladnejších miest severnej pologule sa ochladzuje vzduch, ktorý už pomaly "kráča" v ústrety svojim obetiam na západ. Napoleon s armádou poberú z Moskvy, čo sa dá a rozhodnú sa vrátiť späť domov. Cestou ich však sprevádzajú teploty pod - 40 stupňami C.Obyčajný dych sa mení na ľad, príroda je premrznutá "do špiku kosti". Aj vrúca voda do pár minút zamrzne, rovnako ako jedlo.

Napoleonovi vojaci, ktorí za normálnych podmienok mali praktickú uniformu, veľmi rýchlo začali pociťovať omrzliny na bruchu a na nohách. A navyše niekoľko týždňov čelia aj silnému arktickému vetru, ktorého rýchlosť sa pohybovala v rýchlosť od 50Km/h do 80km/h. Omrzliny na tvári sa tak na tvári vytvoria do pár minút.Zo svojho moskovského lupu preto veľmi rýchlo začali vyberať najjemnejšie látky, aby sa pred zimou ubránili.Okrem mužov neboli pripravené ani kone, ktoré mali letné podkovy. Nohy sa im na ľade šmýkali a lámali.

Vojaci sa s radosťou pustili do hodov - ohrýzali surové konského mäso a kože, aby získali aspoň trocha energie. Aby si v tele doplnili chýbajúcu soľ, jedli pušný prach. Teplota ale opäť klesla a dosahuje - 55 stupňov Celzia, čo armádu definitívne odsudzuje k smrti zamrznutím.Najdrsnejšia porážka armády, ktorá ani nebojovala, tak bola spôsobená iba tým, že podcenili silu prírody.

Nemecký diktátor Adolf Hitler

A nie nadarmo sa vraví, že sa treba učiť z chýb tých druhých: O 130 rokov na to na rovnakú chybu doplatil aj ďalší vodca: Adolfovi Hitlerovi nepomohlo ani to, že mal technologicky "vyšperkovanú" armádu.Sprvoti úspešní nemeckí vojaci uviazli v blate, kde ich letne oblečených zasiahla povestná ruská zima. Pušky prestávali pri nižších teplotách fungovať, delá sa zasekli, tanky uviazli v snehu.Po troch rokoch bojov sa nemecká armáda rozpadla na ruinách Stalingradu.