Babiš:Ak sa po voľbách stanem premiérom, po 4 rokoch končím v politike

Andreja Babiš z hnutia ANO Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 7. októbra (TASR) - Ak sa šéf hnutia ANO Andrej Babiš stane po októbrových voľbách premiérom Českej republiky, bude to len na jedno štvorročné volebné obdobie. Potom sa by sa chcel podľa svojich slov stiahnuť z politiky a venovať sa rodine a podnikaniu. Babiš to povedal pre dnešné vydanie českého denníka Právo.Babiš je pripravený riadiť vládu, ak jeho hnutie ANO zvíťazí vo voľbách 20.-21. októbra do Poslaneckej snemovne, dolnej komory českého parlamentu. Prekážku nevidí Babiš ani v trestnom stíhaní v kauze Čapí hnízdo (Bocianie hniezdo), v ktorej je podozrivý z dotačného podvodu.Babiš povedal, že Česko si zaslúži dobrého premiéra a ak dostane šancu on,Šéf ANO chce však riadiť vládu len jedno volebné obdobie.uviedol pre Právo v interview, z ktorého dnes citoval aj spravodajský portál Novinky.cz.Do politiky by sa už nevrátil, pri odchode z nej by mal totiž 67 rokov a chcel by maťvysvetlil pôvodom Slovák s českým občianstvom.Babiš je majiteľom koncernu Agrofert, ktorý však v súčasnosti nevlastní priamo. Keďže platí zákon o konflikte záujmov, začiatkom tohto roka previedol Babiš spoločnosť spolu s ďalším majetkom na zverenecký fond. Je po Petrovi Kellnerovi druhým najbohatším českým občanom, uviedol v nedávnej správe časopis Forbes.Novinky.cz napísali, že svoj majetok počas pôsobenia vo vláde ešte rozmnožil. V roku 2013, pred vstupom do parlamentu a potom do vlády, mal Babišov majetok podľa Forbesu hodnotu 40 miliárd českých korún (1,55 miliardy eur), tento rok už bola jeho hodnota 88 miliárd korún (3,41 miliardy eur).Podľa prieskumov verejnej mienky má hnutie ANO zo všetkých politických strán najväčšiu šancu vyhrať októbrové voľby, takže Babiš je favoritom na kreslo premiéra.Problémy mu v prípade volebného úspechu nebude robiť ani prezident Miloš Zeman. Ten už pred časom vyhlásil, že Babiša by vymenoval za predsedu vlády, aj keby sa šéf ANO nachádzal vo väzbe, pripomenul portál Novinky.cz.