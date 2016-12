Babiš by chcel v Prahe postaviť vládne mestečko

Český minister financií a predseda hnutia ANO Andrej Babiš Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 27. decembra (TASR) - Český minister financií Andrej Babiš navrhuje vybudovať v Prahe-Letňanoch novú vládnu štvrť pre 11.000 zamestnancov svojho i ďalších ministerstiev. V rozhovore pre denník Právo povedal, že výstavbu by financoval predajom ministerských budov v lukratívnom centre Prahy.Denník Právo upozornil, že podobnou myšlienkou sa zaoberali aj minulé vlády, žiadna ju však nezačala realizovať.Podľa Babišových predbežných odhadov by nová úradnícka štvrť pri konečnej stanici metra linky C vyšla na približne šesť miliárd českých korún (222 miliónov eur).povedal Babiš denníku Právo.Podľa jeho slov sú zamestnanci z jeho rezortu a podriadených organizácií roztrúsení v 38 budovách s celkovou rozlohou vyše 201.000 štvorcových metrov.citovala Babiša webová stránka Českej televízie.pripomenul.Podľa ministra by to bolo výhodné nielen pre úradníkov, ale aj pre návštevníkov, ktorí by tak nemuseliúrady na rôznych adresách.