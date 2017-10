Babiš chce vládu s dôverou ideálne do Vianoc

Na snímke predseda hnutia ANO Andrej Babiš. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Praha 25. októbra (TASR) - Ešte pred vianočnými sviatkami by chcel predseda hnutia ANO Andrej Babiš zostaviť českú vládu a získať pre ňu v Poslaneckej snemovni dôveru. Povedal to v stredu v rozhovore pre Českú televíziu.Babišovo hnutie v stredu ukončilo prvé kolo rokovaní so stranami, ktoré sa vo voľbách dostali do snemovne. Zatiaľ ale partnera alebo partnerov pre koalíciu nenašlo. Zvyšné subjekty buď odmietajú spoluprácu s ANO, alebo s nimi naopak nechce vládnuť ANO - víťaz volieb.uviedol Babiš s tým, že by chcel pre vládu zároveň získať dôveru.povedal Babiš.Zároveň uviedol, že do konca novembra, ak riadne prebehne ustanovujúca schôdza snemovne, by malo byť jasné, akú formu bude nová vláda mať, teda či pôjde o koalíciu alebo menšinovú vládu.Prvé kolo rokovaní hnutia ANO sa skončilo v stredu večer, keď sa stretlo so zástupcami Českej pirátskej strany. Druhé kolo rokovaní sa má začať vo štvrtok; schôdzku so zástupcami ANO oznámila Sloboda a priama demokracia Tomia Okamuru.Hnutie ANO sa už v druhom kole nestretne so stranami STAN a TOP 09.dodal Babiš.