Babiš dá v prezidentských voľbách hlas Zemanovi

Na archívnej snímke Andrej Babiš a Miloš Zeman Foto: TASR Foto: TASR

Praha 11. januára (TASR) - Český premiér a šéf hnutia ANO Andrej Babiš vo štvrtok povedal, že v prezidentských voľbách dá hlas súčasnej hlave štátu Milošovi Zemanovi.povedal premiér, ktorého cituje spravodajský portál iDNES.cz.Obaja politici sú spojencami. Naposledy Zeman v stredu v Poslaneckej snemovni podporil Babišovu menšinovú vládu. Babiš označil Zemana za jednu z najvýraznejších osobností po roku 1989. Zároveň potvrdil, že sa pred niekoľkými dňami stretol ohľadom voľby prezidenta s hradným kancelárom Vratislavom Mynářom a Zemanovým poradcom Martinom Nejedlým.povedal predseda vlády.uviedol Zeman v rozhovore pre štvrtkové vydanie denníka Mladá fronta DNES na margo skutočnosti, že za Babišom zamierili pred voľbou prezidenta Mynář a Nejedlý.Premiér má od Zemana prísľub, že ho poverí rokovaním o novej vláde, ak prvý Babišov menšinový kabinet na budúci týždeň nezíska dôveru, čo je podľa iDNES.cz viac ako pravdepodobné. Žiadna z deviatich strán v Snemovni sa totiž pri prvom pokuse nechce pridať k ANO, ktoré má 78 poslancov, čo na vyslovenie dôvery nestačí.To, že meno svojho favorita povie krátko pred prezidentskými voľbami, Babiš povedal začiatkom januára, keď prišiel so svojou manželkou Monikou do Lán na tradičný novoročný obed za prezidentom Zemanom.Hnutie ANO nepostavilo svojho kandidáta na Hrad, rovnako ako ani ďalšie strany. Babiš predtým hovoril o tom, že by jeho hnutie svojho vlastného prezidentského kandidáta mohlo mať, a spomínal v tejto súvislosti mená eurokomisárky Věry Jourovej a súčasného ministra zahraničných vecí Martina Stropnického.Zemana akokandidáta, ktorého budú voliť, už spomenuli líder hnutia SPD Tomio Okamura a úradujúci šéf českej sociálnej demokracie Milan Chovanec.