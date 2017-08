Babiš je bližšie k trestnému stíhaniu. Posledné slovo má snemovňa

Andreja Babiš z hnutia ANO Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Praha 30. augusta (TASR) - Mandátový a imunitný výbor Poslaneckej snemovne českého parlamentu hlasoval dnes za vydanie predsedu hnutia ANO Andreja Babiša a jeho podpredsedu Jaroslava Faltýnka na trestné stíhanie v kauze Čapí hnízdo. O tom, či sa tak skutočne stane rozhodne plénum snemovne, informoval spravodajský server Novinky.cz.Zo 14 prítomných členov výboru hlasovalo za vydanie Babiša desať poslancov, v prípade Faltýnka ich podľa denníka Právo bolo deväť.O vydanie oboch politikov na trestné stíhanie požiadala česká polícia pre kauzu Čapí hnízdo, ktoré patrí do Babišovho koncernu Agrofert. Spoločnosť, ktorá farmu v okrese Benešov s pomocou dotácie vybudovala, najprv patrila Babišovmu Agrofertu, avšak následne bola prevedená na anonymné akcie na doručiteľa. Vďaka tomu sa mohla uchádzať o dotáciu 50 miliónov korún, ktorú by ako firma z koncernu Agrofert dostať nemohla. Následne sa zlúčila s jednou z Babišových spoločností, a tak sa do holdingu vrátila.Členovia výboru mali v uplynulých dňoch možnosť zoznámiť sa s celým policajným spisom. Babiš a Faltýnek, ktorý sa mal na transakcii podieľať ako zamestnanec Agrofertu, dostali k nahliadnutiu päťstranovú žiadosť, v ktorej polícia cituje paragrafy, podľa ktorých ich chce obviniť.Babiš označil informácie v žiadosti za domnienky a fabulácie. Ide podľa neho o úsilie tradičných politických strán očierniť ho pred októbrovými parlamentnými voľbami.