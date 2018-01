Babiš nemôže v snemovni v stredu rátať ani s podporou KSČM či SPD

Na snímke český premiér Andrej Babiš. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Praha 9. januára (TASR) - Andrej Babiš nemôže pri stredajšom hlasovaní o dôvere svojej menšinovej vláde rátať s podporou českomoravských komunistov z KSČM ani poslancov strany Sloboda a priama demokracia (SPD).Výkonný výbor KSČM odporučil v utorok komunistickým poslancom, aby hlasovali proti, a tento postoj schválil následne i poslanecký klub. KSČM má, ako deklarovali už skôr jej vedúci činitelia, výhrady k programovému vyhláseniu vlády.Poslanecký klub v utorok jednomyseľne schválil, že bude ako jeden muž hlasovať proti vysloveniu dôvery Babišovej vláde. Líder KSČM Vojtěch Filip už skôr dal najavo, že zloženie vlády a prístup niektorých jej členov nie sú zárukou realizácie obsahu vládneho programu.Aj predseda SPD Tomio Okamura, ktorého v utorok prijal na Pražskom hrade český prezident Miloš Zeman, po schôdzke oznámil, že jeho strana nebude hlasovať za vyslovenie dôvery Babišovej vláde.Podľa jeho slov premiér neponúkol SPD účasť vo vláde ani neprerokoval so stranou jej základné programové body. Hnutie ANO deklaruje, že s SPD vládnuť nechce, pričom ani nekonkretizovalo dôvod prečo.Naopak, je všeobecne známe, že prezident vládu podporuje a mieni to urobiť aj v stredu, keď osobne zavíta do českej snemovne, aby tam podporil Andreja Babiša a jeho vládu. Okamura zároveň netajil, že mu prekážajú výroky niektorých vládnych činiteľov, napríklad ministerky obrany Karly Šlechtovej a ministra spravodlivosti Roberta Pelikána, označujúce jeho stranu za fašistické zoskupenie.Z doterajších vyjadrení predstaviteľov rôznych parlamentných strán vyplýva, že je veľmi pravdepodobné nevyjadrenie dôvery Babišovej vláde. Prezident Zeman však už skôr avizoval, že v takom prípade poskytne premiérovi ďalší pokus na zostavenie novej českej vlády.