Babiš odmieta odstúpiť. Chce garanciu platnosti koaličnej zmluvy

Praha 9. mája (TASR) - Český vicepremiér a minister financií Andrej Babiš (ANO), ktorý mal byť podľa návrhu premiéra Bohuslava Sobotku k dnešnému dňu odvolaný z funkcie, odmieta dobrovoľne odstúpiť s tým, že na to nie je dôvod. Žiada od Sobotku garancie, že koaličná zmluva naďalej platí a že premiér bude akceptovať prípadný návrh hnutia ANO na nového ministra financií.Český minister vnútra Milan Chovanec (ČSSD) dnes zrušil svoju cestu do Číny, kam mal sprevádzať prezidenta Miloša Zemana, zdôvodnil to súčasnou politickou krízou v Česku. Svoju účasť v delegácii zvažujú aj minister zdravotníctva Miloslav Ludvík a minister zahraničných vecí Lubomír Zaorálek (obaja ČSSD), uviedla spravodajská stanica Českej televízie ČT 24.Babiš v rozhovore pre denník Právo povedal:Súčasne však odsúdil Zemanove správanie sa k Sobotkovi na tlačovom brífingu vo štvrtok.Prezident Zeman dnes začal v Liberci trojdňovú návštevu Libereckého kraja. V meste ho čakalo zopár jeho odporcov s transparentmi vyzývajúcimi na odvolanie Babiša. Po tejto návšteve odcestuje do Číny a o návrhu na odvolanie Babiša chce rozhodnúť až po svojom návrate do ČR 17. mája.To sa nepozdáva 27 senátorom, ktorí skritizovali prezidenta prea vyhlásili, že sú pripravení konať. V stredu sa v tejto súvislosti zíde mimoriadne Poslanecká snemovňa.Podľa servera Novinky.cz sa objavila tretia nahrávka kompromitujúca Babiša. Prvé dve označil za cielenú provokáciu bývalého novinára MF Dnes Marka Přibila, čím potvrdil ich pravosť. Na tretej nahrávke mal v rukách "živý" policajný spis, čím podľa politikov spáchal trestný čin, píšu Novinky.cz.Nedôveru Babišovmu vysvetleniu, že sa stal obeťou provokácie, vyjadril aj predseda Poslaneckej snemovne a podpredseda ČSSD Jan Hamáček. Minister vnútra Chovanec vyhlásil, žedodal.Bývalý minister spravodlivosti, europoslanec Jiří Pospíšil považujecitovali ho Novinky.cz.Babiš previedol vo februári svoje médiá (vydavateľstvo MAFRA s MF Dnes, Lidovými novinami, rádiom Impuls a televíziou Óčko) do zvereneckého fondu.