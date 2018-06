Babiš potvrdil, že na post ministra zahraničných vecí navrhne Pocheho

Andrej Babiš, archívna snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 24. júna (TASR) - Dezignovaný český premiér Andrej Babiš v nedeľu potvrdil, že na post ministra zahraničných vecí navrhne europoslanca Miroslava Pocheho, tak ako to presadzuje šéf Českej strany sociálnodemokratickej (ČSSD) Jan Hamáček. Informoval o tom spravodajský portál Novinky.cz.Český prezident Miloš Zeman, ktorý Pocheho odmieta vymenovať, totiž uviedol, že v zozname navrhovaných ministrov Poche nefiguruje. Babiš následne objasnil, že prezident má len pracovnú verziu návrhu novej vlády, ktorú dostal pred piatkovým rokovaním s Pochem. Oficiálny materiál na Pražský hrad Babiš ešte len pošle, píšu Novinky.cz.uviedol český premiér.Predseda ČSSD Jan Hamáček tvrdí, že ak by Babiš nepredložil prezidentovi Pocheho nomináciu, išlo by o porušenie koaličnej zmluvy.uviedol Hamáček v reakcii na otázku o nominantoch na ministrov za ČSSD v rozhovore pre Českú televíziu.Ako ďalej priblížili Novinky.cz, Zeman síce Pocheho vymenovať odmieta, ale pripustil, že v pozícii poradcu by mu neprekážal.Český prezident zároveň v nedeľu v rozhovore pre portál Blesk.cz uviedol, že k vymenovaniu nového vládneho kabinetu bymohlo dôjsť v utorok či v stredu.Šéf českej Posleneckej snemovne Radek Vondráček však považuje za nepravdepodobné, že by budúci týždeň došlo k menovaniu vlády, ako naznačil prezident, dodali Novinky.cz.