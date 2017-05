Babiš predstavil návrh rozpočtu,ráta s rastom dôchodkov,platov i dávok

Andrej Babiš, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 22. mája (TASR) - Za pravdepodobne svoje posledné vystúpenie v pozícii českého ministra financií označil Andrej Babiš predstavenie návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok. Ten počíta s deficitom vo výške 50 miliárd Kč (1,89 miliardy eur).Babiš okrem toho vyznačil priority rozpočtu na ďalšie obdobie. Väčšina z nich sa týka rastu platov štátnych zamestnancov, ktorí si polepšia ešte tento rok. Mzdy sa im zvýšia od júla vďaka úspore na štátnom dlhu.uviedol.Ďalšími prioritami rozpočtu je zvýšenie dôchodkov o 501 Kč, čo štátnu pokladnicu vyjde na 21,6 miliardy Kč. Rozpočet počíta okrem toho aj so zvyšovaním výdavkov na dávky nemocenského poistenia. Budúci rok by si mala o 5,4 miliardy Kč polepšiť armáda, čím sa výdavky na obranu vyšplhajú na 1,13 % hrubého domáceho produktu (HDP).dodal Babiš.Ten však čelí kritike za to, že v čase hospodárskeho rastu navrhuje schodkový rozpočet, namiesto toho, aby presadzoval vyrovnané financovanie. Podľa Babiša sú však problémom európske peniaze. Ako povedal, dokiaľ nie je známe záväzné číslo, koľko rezorty na dotácie vydajú, nie je možné prísť s vyrovnaným rozpočtom.Andrej Babiš by mal ministerstvo opustiť každým dňom, čaká sa len na jeho odvolanie prezidentom a vymenovanie Ivana Pilného. Súčasný minister končí pre vládnu krízu, ktorú spôsobili jeho kauzy korunových dlhopisov a zverejnených nahrávok, ktoré naznačujú, že Babiš mohol ovplyvňovať svoje médiá.