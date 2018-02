Babiš sa nechce zaoberať tým, že Čapí hnízdo má dotácie pre malé firmy

Na archívnej snímke Andrej Babiš Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 2. februára (TASR) - Český premiér v demisii Andrej Babiš v piatok vyhlásil, že sa nebude zaoberať tým, že jeho farma Čapí hnízdo naďalej čerpá z rozpočtu ministerstva poľnohospodárstva dotácie, ktoré sú určené pre malé a stredné podniky. Podľa servera Novinky.cz to povedal v piatok na tlačovej konferencii.odpovedal Babiš na otázku, či podľa neho došlo v čerpaní dotácií k nejakému pochybeniu a či sa o to bude zaujímať. Babiš nedávno vyhlásil, že Čapí hnízdo je najlepší projekt, aký kedy vymyslel.Dotácie na chov zvierat alebo prepravu koní na výstavy čerpal vlastník farmy Čapí hnízdo, ktorou je spoločnosť Imoba. Tá je pritom súčasťou koncernu SynBiol, ktorý mal predvlani tržby 3,4 miliardy českých korún. Ide väčšinou o niekoľko tisíc korún, peniaze z rozpočtu ministerstva poľnohospodárstva sú ale určené pre malé a stredné podniky.Jediným akcionárom firmy SynBiol bol do vlaňajšieho februára Babiš. Pre zákon o konflikte záujmov vtedy vložil akcie SynBiolu spolu s akciami holdingu Agrofert do zverenských fondov. Spoločnosť Imoba v minulosti patrila pod Agrofert, Čapí hnízdo kúpila v roku 2013.