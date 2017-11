Babiš už má jasno o siedmich až ôsmich kreslách vo vláde

Český prezident Miloš Zeman (vľavo) a líder hnutia ANO Andrej Babiš počas tlačovej konferencie na zámku v Lánoch 31. októbra 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 1. novembra (TASR) - Hajtmani, ktorí boli zvolení do Poslaneckej snemovne za ANO, si podľa rozhodnutia celoštátneho výboru tohto hnutia musia vybrať, či zostanú hajtmanmi alebo budú poslancami. Tak sa už rozhodla Jaroslava Pokorná Jermanová zo Stredočeského kraja, ktorá sa kresla v Snemovni vzdá.Spravodajskému serveru iDNES.cz to v stredu povedal šéf ANO Andrej Babiš. Zároveň uviedol, že už má predstavu o siedmich až ôsmich kreslách v menšinovej vláde, ktorú pripravuje.Okrem pätice doterajších ministrov za ANO má Babiš jasno tiež o ďalších dvoch až troch, pričom aktuálne hľadá hlavne kandidátov na pozície ministrov školstva, priemyslu a kultúry. Konkrétne mená ale zatiaľ prezradiť nechcel.Viacero tipov má šéf ANO na ministra obrany, kde už nemá pokračovať podpredseda hnutia Martin Stropnický. Ako diplomat a bývalý veľvyslanec v Portugalsku či vo Vatikáne sa Stropnický presunie zrejme na ministerstvo zahraničných vecí.V Babišovej menšinovej vláde ANO doplnenej o nestraníkov, by mali zostať doterajší ministri Karla Šlechtová, Richard Brabec, Robert Pelikán a Dan Ťok. Kreslo ministra pre legislatívu a ľudské práva sa podľa Babiša zrejme presunie pod ministerstvo spravodlivosti.ANO čakajú ešte v stredu rokovania s ČSSD, s ktorou chce Babiš riešiť predovšetkým zloženie dolnej komory, obsadenie snemu výborov a komisií, priblížil portál Novinky.cz.Babiš doposiaľ nemá vyjednanú podporu pre svoju vládu. Iba komunisti z KSČM opatrne pripustili, že by mohli tolerovať menšinový kabinet ANO doplnený o nestraníkov. Hnutie Strany priamej demokracie (SPD) takúto toleranciu odmietlo. Šéf SPD Tomio Okamura má totiž záujem len o priamu účasť vo vláde, pripomenul server iDNES.cz.