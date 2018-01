Babiš v Budapešti: Maďarsko ohľadom migrácie už ukázalo príklad

Český premiér Andrej Babiš. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 26. januára (TASR) - Maďarsko v otázke migrácie už ukázalo príklad a vyriešilo ju v rámcoch zákona, avšak mnohí ho za to kritizovali. Povedal to v piatok v Budapešti český premiér v demisii Andrej Babiš, ktorý po summite premiérov krajín Vyšehradskej štvorky (V4) rokoval dvojstranne s predsedom maďarskej vlády Viktorom Orbánom.Podľa agentúry MTI Babiš zdôraznil, že postoj krajín vyšehradského zoskupenia je v otázke budúcnosti Európy podobný, pričom z tohto pohľadu je záležitosť migrácie kľúčová.dodal český premiér.Spoluprácu Česka a Maďarska označil Babiš za veľmi dobrú.Orbán poďakoval českému hosťovi za to, že "uprostred migračnej krízy" Praha poslala na pomoc ozbrojené sily na maďarsko-srbské hranice.O Babišovi maďarský premiér povedal, že prináša nové farby a nové možnosti do spolupráce vyšehradských krajín.konštatoval Orbán.osobitný spravodajca TASR Ladislav Vallach