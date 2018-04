Babiš: Zľavnené cestovné bude v ČR platiť od septembra

Ilustračné foto. Foto: TASR - Adriána Hudecová Foto: TASR - Adriána Hudecová

Praha 23. apríla (TASR) - Českí študenti a dôchodcovia budú mať lacnejšie cestovné až od septembra. Po pondelkovom rokovaní vlády to uviedol český premiér v demisii Andrej Babiš (ANO). Zľava 75 percent na cestovné vo vlakoch a autobusoch mala v Česku začať platiť už od 10. júna, kraje však vraj nie sú na zmenu pripravené, píše server Novinky.cz.uviedol Babiš na tlačovej konferencii v pražskej Strakovej akadémii.dodal premiér.Český minister dopravy Dan Ťok pri príchode na rokovanie uviedol, že problém je v tom, že kraje čakali dovtedy, kým bude vydané cenové rozhodnutie.povedal Ťok.Český kabinet v demisii koncom marca schválil 75-percentnú zľavu na cestovné vo vlakoch a autobusoch pre študentov a seniorov. Zľava sa bude týkať študentov do 26 rokov a seniorov nad 65 rokov. Zľavnené cestovné malo začať platiť od 10. júna, keď sa menia cestovné poriadky.Zlacnenie cestovného bude ČR stáť na 5,83 miliardy českých korún ročne. V tomto roku to bude o niečo menej, pretože zľavy nebudú platiť celých 12 mesiacov. Ministerstvo dopravy by na tieto zľavy malo dostať 3,26 miliardy z vládnej rozpočtovej rezervy.