Babišovi by abolíciu neudelili Zeman ani Drahoš

Na snímke Jiří Drahoš.

Praha 25. januára (TASR) - Kandidáti na českého prezidenta, Miloš Zeman a Jiří Drahoš, sa vo štvrtok večer zišli v pražskom Rudolfine na poslednej debate - finále pred druhým kolom volieb. Zeman i Drahoš sa do Rudolfina dostavili už krátko pred 19.00 h.Záverečný duel moderuje Světlana Witowská a v priamom prenose ho vysielajú české verejnoprávne televízie ČT1 a ČT24. Debata v trvaní 90 minút je rozdelená do troch častí a obaja kandidáti si na ňu mohli priviesť 30 svojich priaznivcov.odpovedal moderátorke Zeman na prvú otázku, prečo by mali ľudia voliť. Zhodnotil, že o nich oboch vie dosť, takpovedal Drahoš.dodal.Zeman by Babiša vymenoval za premiéra aj bez podpory 101 poslancov.povedal Zeman.dodala súčasná hlava štátu.pokračoval Drahoš s tým, že jeho vzťah s premiérom a s vládou by bol profesionálny.Babiš by sa mal obhájiť pred riadnym súdom a rozhodnúť o ňom by mal nezávislý súd, zhodnotil Drahoš.Na udelenie abolície, čo je právo hlavy štátu zastaviť trestné stíhanie, pre Andreja Babiša nevidia dôvod Zeman ani Drahoš.povedal Drahoš.Zatiaľ čo v Rudolfine prebieha politický duel, v zámorských krajinách si obaja môžu pripisovať prvé hlasy voličov. Najskôr, o 17.00 h SEČ, otvorili volebné miestnosti v Brazílii.Témy, o ktorých sa bude diskutovať, zvolili Česká televízia (ČT), voliči, ústavní činitelia i sami kandidáti. Samotné otázky Zeman ani Drahoš nepoznajú, vedia iba o jednotlivých okruhoch.Priestory pražského Rudolfina zvolila Česká televízia pre prezidentskú debatu pre jeho symbolickú blízkosť k Pražskému hradu i pre jeho úlohu v dejinách Česka.Debata sa nekoná v hlavnej sále, ale vo dvorane Rudolfina. Kandidáti si budú môcť priviesť 30 svojich podporovateľov. Česká televízia ďalej upozornila oboch kandidátov, aby ich podporovatelia prišli vhodne oblečení a nenosili so sebou žiadne transparenty.