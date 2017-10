Babišovi na vznik vlády stačí, ak zahlasuje nohami 45 poslancov

Na archívnej snímke predseda hnutia ANO Andrej Babiš vhadzuje hlasovací lístok do volebnej urny na základnej škole v českej obci Průhonice. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Praha 25. októbra (TASR) - Aj keby hnutie ANO, víťaz českých parlamentných volieb, nezískalo koaličného partnera alebo priamu podporu od niektorej z parlamentných strán, môže dúfať, že získa dôveru Poslaneckej snemovne. Stačí, aby časť poslancov nebola v danej chvíli v sále. Menšinovú vládu by šéfovi ANO Andrejovi Babišovi teoreticky umožnil odchod 45 poslancov, uvádza v stredu český spravodajský server Novinky.cz. Pri hlasovaní o dôvere stačí iba prostá väčšina prítomných, nie povestná "stojednička", ktorá je potrebná na vyslovenie nedôvery.Babišovci majú 78 z celkovo 200 poslancov. Ak by z Poslaneckej snemovne odišlo 45 poslancov z iných strán, mohlo by byť proti vláde už len 77 zákonodarcov.povedal denníku Právo odborník na ústavné právo Jan Wintr.K takej situácii by v novej Poslaneckej snemovni mohlo teoreticky dôjsť napríklad pri odchode poslancov z ODS (25 kresiel) a SPD (22 mandátov) alebo ODS a Pirátov. Práve ODS však niečo takéto v utorok odmietla a už skôr sa podobne vyjadrili aj Piráti. Ďalšie potenciálne varianty by znamenali zapojenie viacerých strán.Dolná komora parlamentu je uznášaniaschopná pri účasti najmenej tretiny poslancov, teda 67 členov. Teoreticky by teda mohla vzniknúť vláda aj so súhlasom iba 34 poslancov.Hnutie ANO sa pokúša dohodnúť koalíciu väčšinovú a stabilnú, ale zatiaľ na to nezohnala partnera. Babišovci nemôžu počítať s podporou ľudovcov, ktorí v utorok potvrdili, že nepodporia menšinovú vládu, takže sa dá predpokladať, že by ju ani netolerovali svojím odchodom zo sály.Voliči rozhodli, že ak by ANO chcelo vytvoriť koalíciu, môže ju dať dohromady s ODS, alebo bude musieť hľadať podporu najmenej u dvoch subjektov.Komplikáciou pre vyjednávanie je, že niektoré strany spoluprácu s ANO vylučujú alebo majú problém s tým, že by vo vláde boli Andrej Babiš či podpredseda hnutia ANO Jaroslav Faltýnek, ktorí boli obvinení v kauze Čapí hnízdo.