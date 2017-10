Babišovo ANO nenominuje svojho kandidáta do prezidentských volieb

Líder politického hnutia ANO Andrej Babiš. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Praha 24. októbra (TASR) - Hnutie ANO nenominuje svojho kandidáta do prezidentských volieb, uviedol v utorok predseda hnutia Andrej Babiš. Informovala o tom spravodajská televízia ČT24.Voľba prezidenta podľa Babiša zatiaľ nie je pre ANO témou, po parlamentných voľbách totiž rieši novú snemovňu.uviedol predseda ANO.Prezidentská téma podľa neho nie je vôbec na stole. Ak by niekto z ANO chcel byť prezidentom, musel by si to podľa Babiša "brutálne odmakať v teréne".poznamenal.Na jar Babiš nasadenie kandidáta ANO do prezidentských volieb nevylučoval. Uviedol vtedy, že prístup k voľbe hlavy štátu bude riešiť po voľbách do snemovne. Vtedy taktiež povedal, že o postoji hnutia k prezidentským voľbám rozhodne referendum medzi členmi.Funkciu na Hrade chce obhajovať Miloš Zeman. Babiš niekoľkokrát poprel, že existuje dohoda medzi ním a súčasným prezidentom Milošom Zemanom o vzájomnej podpore.