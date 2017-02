Babišovo ANO obhájilo v prieskume Medianu v januári vedúce postavenie

Český minister financií a predseda hnutia ANO Andrej Babiš. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Praha 8. februára (TASR) - Voľby do Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR by aj podľa januárového prieskumu verejnej mienky agentúry Median vyhralo hnutie ANO ministra financií ČR, podnikateľa slovenského pôvodu Andreja Babiša, ktoré by podporilo 28,5 percenta voličov, kým Českú sociálnodemokratickú stranu (ČSSD) by uprednostnilo 19,5 percenta oslovených občanov.Informoval o tom dnes internetový server Novinky.cz.Trend v dlhodobom kontexte ostatných dvoch rokov podľa autorov prieskumu naznačuje mierne oslabovanie etablovaných nevyhranených politických strán na ľavej i pravej strane spektra (ČSSD, TOP O9), stagnáciu tradičných strán s vysokou mierou straníckej lojality (KSČM, KDU-ČSL) a mierne posilnenie centristických (ANO) a populistických subjektov (v súčasnosti Sloboda a demokracia).Na ďalších priečkach by sa podľa výsledkov aktuálneho prieskumu spomínanej agentúry umiestnili českomoravskí komunisti z KSČM (15 percent) a Občianska demokratická strana (ODS) so ziskom 8,5 percenta hlasov pred TOP 09 a ľudovcami z KDU-ČSL, ktorých by podporilo zhodne po 6,5 percenta respondentov.Pod hranicou zvoliteľnosti by naopak zostali tak hnutie Sloboda a priama demokracia (SPD) Tomia Okamuru (4,5 percenta), ako aj Česká pirátska strana (3,5 percenta) a Strana zelených (2 percentá).Starostovia a nezávislí (STAN) môžu aktuálne rátať s podporou 1,5 percenta voličov podobne ako Slobodní, zisky ostávajúcich strán sú ešte nižšie.Volebná účasť by podľa prieskumu, do ktorého sa v dňoch 1. januára až 2. februára zapojilo 1064 respondentov, predstavovala 58,5 percenta.