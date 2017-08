Bábkarskú Bystricu zaradili medzi 26 najlepších divadelných festivalov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Banská Bystrica 1. augusta (TASR) - Vlaňajší medzinárodný festival Bábkarská Bystrica TOUR, Dvojitý impulz, organizovaný Bábkovým divadlom na Rázcestí (BDnR) v Banskej Bystrici, medzinárodná porota európskej festivalovej platformy EFFE (Europe for Festivals, Festivals for Europe) vybrala ako jeden z 26 najlepších umeleckých divadelných festivalov.Vyberalo sa spomedzi 715 európskych festivalov ocenených značkou kvality EFFE Label a Bábkarská Bystrica sa stala laureátom ako jediný festival zo Slovenska. EFFE Label je európske ocenenie pozoruhodných festivalov rôznych umeleckých smerov prínosných pre svoju komunitu, svet umenia a celú Európu.Európska Festivalová Asociácia (EFA) zverejnila výber festivalov pred niekoľkými dňami a vyzdvihla ich neobyčajnú umeleckú kvalitu, zmysluplnú prácu, uvedomenie si záväzkov spoločenského pôsobenia festivalov v umení a ich dosah na región, v ktorom pôsobia. Laureáti sú zároveň zaradení do súťaže o cenu EFFE Award. Cena bude odovzdaná 18. septembra 2017 počas Salónu umeleckých festivalov v Bruseli za účasti zástupcov a zástupkýň ocenených festivalov, eurokomisára pre kultúru Tibora Navracsicsa, členov a členiek EFFE poroty a EFA rady a európskych médií.uviedol predseda záverečného stretnutia poroty EFFE Pawel Potoroczyn.Medzinárodná festivalová komisia ocenila smerovanie banskobystrického festivalu a vysoko ohodnotila ciele, ktoré dlhodobo sleduje.V nasledujúcich týždňoch bude 26 ocenených festivalov predstavených na webovej stránke EFFE.