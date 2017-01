Bábkové Divadlo na Rázcestí bude otvorené takmer celé jarné prázdniny

Bábkové divadlo v Banskej Bystrici Foto: TASR/Dušan Hein Foto: TASR/Dušan Hein

Banská Bystrica 28. januára (TASR) - Okrem soboty budú všetky dni v týždni, v ktorom budú mať deti v Banskobystrickom kraji jarné prázdniny, otvorené dvere Bábkového divadla na Rázcestí (BDnR) v Banskej Bystrici. V divadle je pripravený program nielen pre najmenších divákov, ale aj pre mládež a ich rodičov.Ako informovala dramaturgička divadla Monika Tatarková, v pondelok 27. februára pripravili pre všetkých priaznivcov divadla od troch rokov interaktívny rodinný projekt s názvom Rodinná púť do sveta rozprávok: Familiárium. V ten istý deň popoludní bude mať tento projekt reprízu, kombinovaný však bude so svetoznámym príbehom dánskeho rozprávkara H. CH. Andersena O statočnom cínovom vojačikovi.Rodinná púť do sveta rozprávok: Familiárium sa zopakuje aj v utorok 28. februára. Divadelníci však prinesú aj minikurz animácie - hravý prelet svetom bábok, ktoré hrali v predstaveniach divadla. Deti si môžu navyše všetky bábky vyskúšať a stvoriť si aj vlastné bábkové divadlo.Minikurz animácie je na programe aj v stredu 1. marca. Okrem toho uvedú v sále divadla predstavenie pre deti od štyroch rokov - Červená čiapočka alebo Večer u Madame d'Aulnoy, keď sa podával jahodový čaj a rozprávali rozprávky.Vo štvrtok 2. marca dopoludnia bude opäť v ponuke Familiárium. Popoludní je v sále BDnR na programe predstavenie s názvom PA A GU alebo Dobrodružstvá PAličky a GUličky pomotaných.Aj piatok 3. marca sa začne rodinnou púťou do sveta rozprávok. Neskôr uvedú banskobystrickí divadelníci Rozprávku o zlatej rybke, ktorú pre divadlo napísala na motívy ľudovej rozprávky Bela Schenková.Na záver prázdnin, v nedeľu 5. marca, uvedú v sále BDnR známu rozprávku Josefa Čapka O psíčkovi a mačičke.