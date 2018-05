Bábkové divadlo Žilina uvedie premiéru inscenácie Tuláčik a Klára

Na snímke Juliána Hamranová počas generálnej skúšky inscenácie Bábkového divadla Žilina s názvom Tuláčik a Klára v Žiline dňa 10. mája 2018. Foto: TASR/Erika Ďurčová Na snímke Juliána Hamranová počas generálnej skúšky inscenácie Bábkového divadla Žilina s názvom Tuláčik a Klára v Žiline dňa 10. mája 2018. Foto: TASR/Erika Ďurčová

Žilina 10. mája (TASR) – Bábkové divadlo Žilina (BDŽ) uvedie v piatok (11.5.) premiéru inscenácie Tuláčik a Klára podľa rovnomennej literárnej predlohy slovenského spisovateľa Erika Jakuba Grocha pod režijným vedením poľského bábkara Adama Walneho.Podľa dramaturgičky BDŽ Petry Štorcelovej má knižka jedinečného slovenského spisovateľa množstvo ocenení. "Napríklad medzinárodnú cenu Biele havrany, zaradili ju do stálej zbierky kníh medzinárodnej knižnice v Mníchove a bola preložená do poľštiny a taliančiny. Preklad do poľštiny bol jedným z dôvodov, prečo sme sa rozhodli ju inscenovať. Na spoluprácu sme si prizvali výnimočného poľského bábkara Adama Walneho, ktorý má veľmi originálny režijný rukopis a prístup. Je oceňovaný nielen v Poľsku, ale aj v zahraničí. Na Slovensku bude režírovať prvýkrát a veľmi sa tešíme, že práve u nás," uviedla dramaturgička BDŽ.Hlavným dôvodom, prečo sa BDŽ rozhodlo inscenovať knižku Tuláčik a Klára, sú témy, ktorých sa dotýka. "Samotný autor sa vyjadril, že prostredníctvom týchto rozprávok sa snaží, aby sa čitateľ, v našom prípade divák, prinavrátil k základným hodnotám. Knižka aj inscenácia hovorí príbeh o psíkovi Tuláčikovi a Kláre. Tuláčik sa jedného dňa zatúla a stretne Kláru. Od tej chvíle spolu zažívajú každodenné radosti a starosti. Klára ho predovšetkým učí, čo je v živote dôležité a cenné. Napríklad domov, priateľstvo, láska. A tiež ho učí, čo je v živote zbytočné, a to je napríklad sláva alebo zhon," doplnila Štorcelová."Naša adaptácia je obohatená o čarovný divadelný priestor, pretože celý príbeh sa odohráva v divadle, a tiež o štyroch smiešnych komediantov či, inak povedané, potulných bábkarov. Verím, že našich malých divákov nielen rozosmejú, ale ich aj chytia za srdce," podotkla dramaturgička BDŽ.Walny, ktorý sa zhostil adaptácie a réžie, si podľa nej prizval do tvorivého tímu aj poľských kolegov. "Autorkou hudby je Katarzyna Jackowska, autormi scény, bábok a kostýmov Adam Walny aj Paulina Antoniewicz. Zaujímavosťou je, že žilinskí bábkari sú prví, ktorí inscenujú tento titul v kamennom divadle a v titulnej postave sa predstaví nová členka nášho súboru Juliana Hamranová," dodala Štorcelová.Inscenáciu Tuláčik a Klára podporil Fond na podporu umenia.