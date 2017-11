Bábkovú sci-fi Lajku príde do Bratislavy uviesť režisér A. Klimt

Na snímke pripravovaný sci-fi film o slávnej Lajke, ktorý prichádza do slovenských kín v týchto dňoch. Foto: Facebook - Lajka Foto: Facebook - Lajka

Bratislava 2. novembra (TASR) - Sovietski vedci vyslali 3. novembra 1957 do vesmíru sučku menom Lajka, aby zistili, aké sú možnosti prežitia živého organizmu na obežnej dráhe. Bola prvým krokom k tomu, aby sa do vesmíru dostal aj človek. Presne 60 rokov po tomto dôležitom momente vstupuje do kín celovečerná snímka českého režiséra Aurela Klimta - Lajka. Bábkový sci-fi muzikál ukazuje tohto slávneho psíka, ako si spokojne nažíva na inej planéte.Pre čulú, životaschopnú sučku Lajku nie je ľahké obstarať na periférii ruského veľkomesta kus jedla pre jej milované, večne hladné šteniatka. Ulice sú plné zdivočených túlavých psov a sibírskeho mrazu. Jedného dňa Lajku pri jej pochôdzke odchytia a predajú do vedeckého ústavu, kde ju z pouličného bastarda rýchlo a drasticky preškolia na priekopníčku kozmonautiky. Štart rakety vzbudí značné emócie vedcov vesmírneho strediska ďaleko za oceánom. Nasleduje množstvo unáhlených štartov z oboch kozmodrómov, až tieto raketové preteky pripomínajú novoročný ohňostroj. Hlbinami vesmíru pláva celá flotila rakiet s rôznorodými zvieracími posádkami s nádejou na lepší život ďaleko od ľudí. Miestom na takýto život sa nakoniec stane vzdialená planéta Qem. Po čase harmonického a nikým nerušeného spolužitia s miestnymi živočíchmi však doputujú na planétu dvaja ľudskí kozmonauti.Réžie bábkového príbehu kozmonautky Lajky sa ujal Aurel Klimt, ktorý patrí k hlavným predstaviteľom českého animovaného filmu. Pred snímkou Lajka prišiel v roku 2003 s divadlom Lajka, Čchin a Gagarin.zhodnotil. Po získaní prvých grantov sa v roku 2006 začalo s vývojom filmu, v roku 2010 odštartovala príprava realizácie a v roku 2011 prišlo na rad nakrúcanie. A kedy sa zrodila téma Lajky?konštatoval Klimt.Snímka Lajka prichádza do slovenských kín od 2. novembra v distribúcii Asociácie slovenských filmových klubov (ASFK).TASR informovala Martina Pašteková z ASFK.