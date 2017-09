Bach: MOV musí vyriešiť ruskú dopingovú aféru do Pjongčangu

Čínsky prezident Si Ťin-pching (vľavo) a šéf MOV Thomas Bach Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Lima 16. septembra (TASR) - Medzinárodný olympijský výbor (MOV) musí podľa jeho prezidenta Thomasa Bacha vyriešiť ruskú dopingovú aféru do otvorenia februárových zimných olympijských hier v Pjongčangu. Dôveruje obom komisiám, ktoré vyšetrujú podozrenia z manipulácie so vzorkami na ZOH 2014 v Soči. Komisie v piatok informovali o súčasnom stave a zaviazali sa ukončiť kauzu do ZOH 2018.Vedúci jednej z nich Denis Oswald, ktorého zvolili do exekutívy MOV, predznamenal, že dôkazy na začatie prvých disciplinárnych konaní budú k dispozícii čoskoro. Hotovo by tak mohlo byť "jeden až dva mesiace pred Pjongčangom".vyhlásil Bach na záver zhromaždenia MOV v peruánskej Lime, kde potvrdili pridelenie OH 2024 Parížu a 2028 Los Angeles. Prezident MOV dodal, že ani aktuálne napätie na Kórejskom polostrove neovplyvní plánovaný termín Pjongčangu. Informovala o tom agentúra DPA.