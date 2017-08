24hod.sk Tlačové správy Bachledka má pre vás nové prekvapenie, pozrite si unikátny chodník a tobogán

BACHLEDOVA DOLINA 11. augusta (WBN/PR) - Prechádzku v korunách stromov budú môcť turisti od septembra 2017 zažiť aj na Slovensku. Na hrebeni Spišskej Magury v spolupráci so ŠOP SR, Správou Pieninského národného parku vyrastá jedinečná drevostavba. 1234 metrov dlhý náučný chodník s miernym stúpaním v korunách stromov.Návštevníkov pohodlne a bezpečne zavedie zo zeme až do úrovne 24 metrov priamo ku korunám stromov. Na dosah ruky budú mať kmene a vrcholce stromov zmiešaného lesa.Celodrevená konštrukcia chodníka je šetrne osadená v lesnom poraste tak, aby svojou existenciou nenarúšala ekosystém lesa a zároveň návštevníkom ponúkala pocit bezprostredného dotyku s jedinečnou časťou prírody.Informácie o miestnej prírode ponúkajú tri edukačné zastávky, zamerané na ohrozené druhy tunajších lesov, unikátnu faunu, ochranu prírody i následky ničivej sily počasia. Zážitok z prechádzky chodníkom spestrujú tri zábavno - adrenalínové stanovištia, ktoré vyskúšajú vašu odvahu a zručnosť.Chodník špirálovito stúpa na vežu do výšky 32 metrov, kde sa nachádza 360° vyhliadková podesta priamo na hranici národných parkov PIENAPu a TANAPu s dych berúcimi výhľadmi na Belianske Tatry, pieninské Tri koruny a nenarušenú krajinu Zamaguria.Adrenalín v krvi rozprúdi pohľad do prázdna spod nôh stojacich na deviatom poschodí vyhliadkovej veže s pochôdznou sieťou. Cesta smerom dole nebude nuda ani náhodou. Z vyhliadkovej podesty sa dole zveziete najdlhším suchým toboganom na Slovensku o dĺžke 67 metrov.Chodník korunami stromov Bachledka je v poradí siedmym projektom nemeckého architekta Josefa Stögera a spoločnosti Erlebnis Akademie AG, ktorá vybudovala už štyri chodníky v Nemecku a dva v Čechách. Chodník je v celej dĺžke bezbariérový a bude tak zaujímavým výletným cieľom doslova pre všetkých turistov.Stavba je umiestnená na najvyššom bode BACHLEDKA Ski & Sun, kam sa návštevníci dostanú pohodlne sedačkovou lanovkou z Bachledovej doliny alebo pešou túrou z Bachledovej, Jezerska alebo Malej Frankovej. Hlavný prístup z Bachledovej doliny disponuje parkoviskom s kapacitou vyše 500 miest, reštauráciami i ubytovacími kapacitami.Celoročné stredisko BACHLEDKA Ski& Sun ponúka v lete rôzne rodinné i adrenalínové atrakcie. Nachádza sa tu najdlhšia bobová dráha v Tatrách - dlhá 1 200 metrov, detské ihriská, dobrodružná pátračská hra, detský zábavno-náučný chodník, 9 jamkové disc-golfové ihrisko i bikepark s trasami rôznej náročnosti.V zime ponúka hlavne výbornú rodinnú lyžovačku v troch dolinách, 2 detské skiparky, snowrafting, snowtubing, slalomovú dráhu, klzisko a iné atrakcie. Pocit prechádzky v korunách stromov budú môcť prví návštevníci prežiť už v septembri tohto roku. Otvorený bude s výnimkou niekoľkých týždňov celoročne.