Bachureňská kosa láka koscov z celého regiónu, súťažia aj ženy

Ilustračná fotografia. Foto: TASR/Roman Hanc Foto: TASR/Roman Hanc

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Krivany 3. júna (TASR) – Muži, ženy, ale aj deti sa dnes zapojili do podujatia s názvom Bachureňská kosa v lokalite Frontová lúka neďaleko obce Krivany, okres Sabinov. Išlo o šieste kolo Slovenskej ligy v kosení ručnou kosou. Ako povedal pre TASR organizátor Ľuboš Petra, chlapi kosili kus lúky o rozlohe 50 štvorcových metrov, mládež a ženy o polovicu menší úsek.Súťaž Slovenská liga v kosení má kategórie - mládež do 18 rokov bez rozdielu pohlavia, ženy od 18 rokov, muži do 60 rokov a muži nad 60 rokov. "" povedal organizátor.Súčasťou podujatia bola aj súťaž o Majstra Krivian. "" povedal Petra. Táto súťaž je podľa jeho slov tohtoročnou novinkou. Okrem jednotlivcov dnes lúku kosili aj štvorčlenné družstvá, pričom každý z nich skosil pole s rozlohou 10 x 10 metrov, rovnako sa predstavili aj v synchrónnom kosení.