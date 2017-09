BAČÍK: Advokátovi vo veci Gabčíkovo žiadne milióny nepôjdu

Na snímke predseda predstavenstva MH Manžment, a.s., Branislav Bančík. Foto: TABLET.TV/Printscreen Foto: TABLET.TV/Printscreen

Bratislava 29. septembra (TASR) - Žiadne miliónové odmeny sa advokátskej kancelárii Radomíra Bžána vyplácať nebudú. Vyhlásil to dnes na tlačovej konferencii v súvislosti s odmenou advokáta ohľadom Vodnej elektrárne Gabčíkovo (VEG) Branislav Bačík, predseda predstavenstva spoločnosti MH Manažment, a.s., ktorá je právnym nástupcom Fondu národného majetku (FNM) SR.spresnil Bačík.zdôraznil predseda predstavenstva spoločnosti MH Manažment, a.s.Aj predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) si myslí, že je potrebné rokovať o znížení odmeny pre advokátsku kanceláriu Radomíra Bžána, ktorú má dostať za servis pri spore o prevádzkovanie VEG. Fico to povedal po štvrtkovom (28.9.) zasadnutí Koaličnej rady s tým, že je to vec zodpovedných inštitúcií. Fico tiež upozornil, že zmluva s kanceláriou Bžána nebola podpísaná na účel Gabčíkova.zdôraznil.Aj predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS) je presvedčený, že odmena má byť adekvátna.uzavrel.V júni tohto roka vyhral štát spor o VEG a nemusí platiť stovky miliónov eur, ktoré požadovali talianski spolumajitelia (Enel, pozn. TASR) Slovenských elektrární (SE). Štátna akciovka MH Manažment má v tejto súvislosti platiť desiatky miliónov eur kancelárii Radomíra Bžána ako odmenu za servis pri spore o prevádzkovanie elektrárne.Opozícia v tejto súvislosti žiada ministra hospodárstva Petra Žigu (Smer-SD), aby odvolal riaditeľa MH manažment Branislava Bačíka. Inak je pripravená odvolávať ministra v parlamente. Žiga informoval, že vyzval vedenie MH Manažmentu, aby rokovalo s právnickou kanceláriou o znížení odmeny. Zároveň povedal, že sa necíti byť zodpovedný za zmluvu, na základe ktorej má štát platiť advokátovi desiatky miliónov eur. Výšku zníženia odmeny pre advokáta však Žiga odmietol spresniť.Bačík podpísal v roku 2015 s Bžánovou kanceláriou zmluvu, podľa ktorej nedostane len hodinovú mzdu za právne služby, ale aj odmenu, ktorou je podiel na vyhraných sporoch. Ide o sumu, ktorá vyplýva z vyhlášky o advokátoch, a tá umožňuje vyplatiť až 20 % z vysúdenej sumy. V prílohe zmluvy dohodli zníženie maximálnej odmeny o 45 %. MH Manažment tvrdí, že údaj o vyplatení 64 miliónov eur nie je správny.Zníženie odmeny podľa denníka pripúšťa aj Bžán.avizoval.