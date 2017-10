BAČINSKÝ: Chýbajú kvalitné cesty a kvalitné dopravné spojenie

Foto: Ilustračné foto: TASR Foto: Ilustračné foto: TASR

Košice 24. októbra (TASR) - Regionálne školstvo musí zabezpečovať budúci základ pre kontinuálne fungovanie výrobných odvetví, poľnohospodárstva, pre rozvoj remesiel a služieb. V rozhovore pre TASR to uviedol Róbert Bačinský, ktorý sa v nadchádzajúcich voľbách do vyšších územných celkov (VÚC) uchádza ako nezávislý kandidát o funkciu predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK). Ako tvrdí, jeho cieľom je vniesť do stredoškolskej výchovy viac praktickej výučby.Po celý svoj doterajší život som kráčal proti prúdu, svojimi vlastnými cestami a keď sa žiadna zmysluplná nečrtala, vyšliapal som si ju. Prečítal som si, čo vo svojich programoch uvádzajú aj iní kandidáti na predsedu či na poslancov KSK. Niekde píšu populisticky a 'uhladene', hoci ide o problematiku katastrofálneho stavu ciest, najmä II. a III. triedy, čo patrí do kompetencie KSK, či o oblasti školstva, zdravotníctva, čiastočne aj zamestnanosti, dopravy a podobne. Argumentujú v absencii nezávislého právneho, ekonomického či personálneho auditu, a dokonca ešte aj bez toho, aby si preštudovali existujúce zmluvy v dosahu KSK a pod. Čiže bez náležitých vedomostí o stave v akom sa Košický kraj skutočne nachádza. Následne súkajú svoje zaručené riešenia pre kraj ako šibnutím čarovného prútika. Ja, ako kandidát na politicky nezávislého predsedu KSK, takúto účelovú propagandu odmietam. Podobne aj slogany, keď sa občanom sľubujú hory–doly. Toto už predsa počúvame 27 rokov s efektom obohratej platne. Preto som vytvoril rámcový volebný program. Jeho ústredným mottom je slogan: "Berieme si Slovensko späť a začneme Košickým krajom"! Ja osobne som pôvodom Košičan. U nás doma vždy platilo, že zdravý sedliacky rozum je veľmi vážená hodnota. Dedo mi vravieval, aby som sa dal dokopy s čestnými a zodpovednými ľuďmi, pričom staviť na túto dobre mienenú radu sa mi v živote vyplatilo. Nielen počas vojenskej misie v Kosove, kde som slúžil ako vojak medzinárodných mierových síl pri zmierňovaní dôsledkov nespravodlivého konfliktu, ale aj tentoraz, keď sa do môjho predvolebného tímu pridali ľudia, odborníci na rôzne oblasti, na spoločenské vedy, na sociálnu oblasť, právo, manažment, na kultúru, šport či iné.Moje víťazstvo by na úplnom začiatku prinieslo spomenutý nezávislý audit. Po oboznámení sa s jeho výsledkami by som začal konať. Už dnes je zjavné, aké kvantum práce v budúcnosti KSK čaká, čo všetko bude treba pri novej príležitosti pre Košický kraj vykonať, čo všetko sa očakáva pre vec spravodlivého napredovania v rôznych oblastiach a čo všetko bude treba vybudovať, pospájať. Rozmáhajúcej sa korupcii a klientelizmu, v minulosti ani teraz, nezabránili žiadni doterajší funkcionári KSK pod rúškom všadeprítomnej politiky a politikárčenia, čím je naša spoločnosť presiaknutá do špiku kosti. Prax pre budúcnosť je v takejto oblasti a s týmito ľuďmi už naozaj neprijateľná. Košický kraj pod mojím vedením bude pre ľudí, efektívny, transparentný, bez korupcie a klientelizmu. Vopred nič nesľubujem. Nestaviam vzdušné zámky, ani sa neutiekam k populizmu. Dovolím si však mojich voličov ubezpečiť, že za najdôležitejšie považujem čestnosť v konaní ľudí, spravodlivosť, svedomitosť spolu aj s preukázanou odbornosťou. Kompetencie predsedu kraja by som prirovnal k právomoci, akú môže mať vláda na zverenom území. Preto všetko to, čo je v rámci nášho kraja choré, bude odstránené. Čo naozaj škodí, odstrihneme. Čo bude na úžitok pre Košický kraj, to budem osobitne podporovať a zveľaďovať. Tu a teraz môžem s istotou prisľúbiť, že kurz a nová kultúra pre spravovanie vecí verejných, čo chcem spoločensky aplikovať, budú ozdravným úsilím nielen pre Košice, ale pre celý náš kraj. Verím, že toto sa stane príkladom hodným nasledovania aj pre celé Slovensko.Pre uplatnenie sa mladých ľudí na trhu práce je dôležité vzdelanie spojené s praktickou edukáciou už počas školy. Regionálne školstvo musí zabezpečovať budúci základ pre kontinuálne fungovanie výrobných odvetví, poľnohospodárstva, pre rozvoj remesiel a služieb. Stredné školy musia ponúknuť aj vzdelávanie pre iné vekové skupiny na podporu celoživotného vzdelávania a na profesijnú rekvalifikáciu. Vzhľadom na rastúce kvalifikačné nároky na trhu práce je stredoškolské vzdelanie základným pilierom pre úspešné uplatnenie sa na trhu práce, a tým pádom aj v rámci znižovania nezamestnanosti v našom kraji. Mladí ľudia na Slovensku si vo väčšine prípadov, napríklad po absolvovaní gymnázií, nedokážu nájsť zamestnanie a poniektorí z nich pokračujú vo vyššom vzdelávaní sa na vysokých školách. KSK sa musí viac sústreďovať na takzvané odborné školstvo s maturitou. Stredoškolskí študenti sa môžu rozhodnúť aj pre ďalšie štúdium na vysokých školách alebo sa uplatniť na domácom trhu práce, alebo začať podnikať. Mojím cieľom je vniesť do stredoškolskej výchovy viac praktickej výučby za účelom získavania všeobecnej zručnosti študentov.Chýbajú kvalitné cesty a kvalitné dopravné spojenie medzi mestami a obcami. Košický samosprávny kraj má v správe cesty druhej a tretej triedy, ktoré na mnohých miestach pripomínajú tankodrom, a nie cesty pre motorové vozidlá. Cieľom bude dobudovanie bezpečnej a komfortnej dopravnej infraštruktúry. Cesty II. a III. triedy chceme zmeniť kvalitatívne na cesty I. triedy s odpočívadlami. Takto by sa naplnili štandardy 21. storočia. Mestá a obce odbremeníme aj cestnými obchvatmi. Pre cyklistov a peších turistov vybudujeme samostatné cyklochodníky, ktoré spoja obce a mestá. Bezpečnosť a ochrana zdravia na cestách bude našou prioritou. Musí byť dostupná, rýchla, bezpečná, ekologická a jednoduchá. Aby sa mohli občania bez stresu prepravovať za prácou, do škôl, za oddychom a pod. Mojím cieľom je dobudovať dopravný systém tak, aby vo vzájomnej súhre všetkých subjektov verejnej dopravy, tieto boli skoordinované, predovšetkým na základe jednotných prepravných a tarifných podmienok. Cestujúci budú aj vďaka tomu cestovať, napríklad električkami, autobusmi a vybranými vlakmi, ale hlavne budú využívať cestovné lístky platné za rovnakých podmienok v rámci celého Košického kraja, podľa zónových a časových taríf. Cena sa zníži a bude sa odvíjať od počtu precestovaných zón alebo od trvania dopravy. Vybudovaním celoplošnej integrovanej dopravy dosiahneme nielen zjednodušenie obstarávania cestovných lístkov a zníženie ich ceny, ale najmä samotná doprava bude časovo nadväzovať na seba tak, aby cestujúci mal zabezpečenú plynulú cestu z miesta štartu až do cieľa. Ako súčasť integrovanej dopravy vybudujeme moderné integrované prestupné stanice pod jednou strechou so službami na úrovni 21. storočia. Cieľom je, aby bol Košický kraj ekologický a atraktívny. Modernizáciu dopravy si predstavujem aj na ekologickej, inovatívnej úrovni dopravy, v systéme SKY WAY alebo Hyperloop. To by pomohlo vyriešiť niektoré dopravné problémy v mestách a v medzimestskej doprave. Ide o projekt, o hľadanie takých dopravných systémov a spojení, ktoré by boli ekonomicky únosné a zároveň by dokázali riešiť dopravné problémy.V mestách Košického kraja vybudujeme moderné integrované zdravotné a sociálne zariadenia. Občan dostane viac zdravotných a sociálnych služieb na jednom mieste. Sieť zariadení na území KSK bude významným faktorom pre vyvážený územný rozvoj a pre zlepšenie kvality života obyvateľov regiónu a ich zdravia. Zdravotná a sociálna starostlivosť musí byť bližšie k ľuďom. Budem podporovať zdravotnú prevenciu. Zdravie je základom pre silný a prosperujúci Košický kraj. Keď bude zdravé obyvateľstvo, potom bude zdravá celá spoločnosť.Zvyšovanie zamestnanosti podmieňuje zvyšovanie príjmov obyvateľstva. Základom pre náš kraj a pre rozvoj spoločnosti musí byť rodina. Občania nech nemusia odchádzať za prácou a pre vyššie finančné príjmy mimo územie nášho kraja. KSK musí podporovať príležitosť pre zvyšovanie zamestnanosti aj vo forme regionálneho rozvoja malého a stredného podnikania, pre oblasť rozvoja agroturistiky, poľnohospodárstva, rastlinnej i živočíšnej výroby. Zreteľ budeme klásť aj na potravinovú sebestačnosť obyvateľstva, na tradičné slovenské remeslá, na rozvoj turizmu a na domácu výrobu s podporou, tzv. predaja z dvora.Touto otázkou asi mierite na spustený Integrovaný regionálny operačný program (IROP), ktorý predstavuje programový dokument SR pre programové obdobie 2014 - 2020, ktorý bol schválený Európskou komisiou dňa 18. decembra 2014. Globálnym cieľom Integrovaného regionálneho operačného programu je podľa tohto dokumentu prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s vplyvom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí. Píše sa už rok 2017 a doposiaľ to naši občania v kraji nepocítili. Mojou prioritou bude najmä rozvoj vidieka, zlepšenie infraštruktúry miestnych služieb s podporou rastu a tvorby pracovných miest vrátane rozvoja domáceho podnikania a inovácií na miestnej úrovni. KSK sa musí venovať podpore verejných služieb, verejnej infraštruktúre, a to s dôrazom na podporu udržateľných vidiecko-mestských prepojení. Cezhraničnú spoluprácu vnímam najmä v oblasti turizmu. Košický kraj má a vždy mal čo ponúknuť turistom, a preto si zaslúži viac pozornosti v propagácii nášho kraja. Jeden z cieľov cezhraničnej spolupráce vnímam v budovaní dobrých vzťahov s inými cezhraničnými regiónmi vo výmenných poznávacích pobytov pre našich občanov.