Bacsinszká je prvou semifinalistkou ženskej dvojhry na Roland Garros

Švajčiarska tenistka Timea Bacsinszká sa stala prvou semifinalistkou ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros v Paríži. Vo štvrťfinále si ako nasadená tridsiatka poradila s domácou Francúzkou a trinástkou "pavúka" Kristinou Mladenovicovou 6:4, 6:4. Paríž, 6. júna 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Švajčiarska tenistka Timea Bacsinszká sa stala prvou semifinalistkou ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros v Paríži. Vo štvrťfinále si ako nasadená tridsiatka poradila s domácou Francúzkou a trinástkou "pavúka" Kristinou Mladenovicovou 6:4, 6:4. Paríž, 6. júna 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

ženy - dvojhra - štvrťfinále:



Timea Bacsinszká (30-Švajč.) - Kristina Mladenovicová (13-Fr.) 6:4, 6:4

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 6. júna (TASR) - Švajčiarska tenistka Timea Bacsinszká sa stala prvou semifinalistkou ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros v Paríži. Vo štvrťfinále si ako nasadená tridsiatka poradila s domácou Francúzkou a trinástkou "pavúka" Kristinou Mladenovicovou 6:4, 6:4. Zápas dvakrát prerušili pre dážď, jeho začiatok poznačil silný vietor. Bacsinszká postúpila medzi elitné kvarteto na antukovom vrchole sezóny druhýkrát, premiérovo sa jej to podarilo v roku 2015.V prvom sete Švajčiarka síce dvakrát nevyužila výhodu brejku, no za stavu 4:4 opäť prelomila podanie súperky a následne dotiahla prvý set do úspešného konca. Na začiatku druhého dejstva viedla Mladenovicová 3:1, Bacsinszká však potom vďaka agresívnej hre otočila na 5:3 a šancu na víťazstvo už z rúk nepustila. Mladenovicová, ktorá vyrovnala svoje grandslamové maximum z US Open 2015, doplatila na príliš veľké množstvo nevynútených chýb, nevychádzali jej ani obľúbené stopbaly.