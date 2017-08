Bádatelia:Pri pokuse o prekročenie Berlínskeho múru zomrelo 140 ľudí

Letecký pohľad z r.1978 na berlínsky múr. Foto: TASR Foto: TASR

Berlínsky múr bol symbolom rozdelenia povojnového Nemecka a bipolárneho sveta. Jej cieľom bolo zabrániť úteku civilistov do sektorov kontrolovaných spojencami. Hrôzostrašný útvar dlhý 165 km a vysoký takmer štyri metre oddeľoval hlavné mesto bývalej NDR od Západného Berlína. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlínsky múr, oddeľujúci západnú a východnú časť Berlína, začala stavať komunistická vláda v Nemeckej demokratickej republike 13. augusta 1961. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 11. augusta (TASR) - Nemeckí bádatelia spresnili počet osôb, ktoré prišli o život pri pokuse o prekročenie Berlínskeho múru v časoch, keď bolo toto mesto, ako i celá krajina rozdelené na dve časti. Podľa najnovších poznatkov ide o celkovo 140 ľudí, oznámilo dnes Centrum pre výskum súčasných dejín (ZZF) so sídlom v Postupime.Táto štatistika bola dosiaľ na úrovni 139 osôb, teraz však do nej zahrnuli aj 18-ročného sovietskeho vojaka, ktorý sa 2. februára 1979 pokúsil prekročiť hranicu na okraji Západného Berlína, informuje agentúra DPA.Medzi týmito obeťami sú nielen ľudia, ktorých zastrelila bývalá východonemecká stráž, ale aj osoby, ktoré zahynuli iným spôsobom - napríklad utopením sa v oblastiach, kde dva znepriatelené štáty delila vodná plocha.Iná správa z júna uvádza, že celkový počet ľudí, ktorí zomreli pri pokuse o prekročenie takmer 1400 kilometrov dlhej hranice medzi východným a západným Nemeckom - nielen v Berlíne - je 327. Úmrtia niekoľkých východných Nemcov, ktorí sa o to pokúsili preletením nad Baltským morom, sú stále predmetom skúmania.Berlínsky múr existoval v rokoch 1961-1989 a jeho účelom bolo zabraňovať v emigrácii východonemeckých občanov do Západného Berlína, ktorý bol počas studenej vojny politickou exklávou už od roku 1949. Múr bol vystavaný komunistickým režimom a fyzicky oddeľoval Západný Berlín od zvyšku mesta, ako aj od okolitého východného Nemecka.